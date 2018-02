Britten vragen EU langere overgangsperiode naar brexit LB

21 februari 2018

16u49

Bron: The Independent 0 De Britse overheid heeft de EU gevraagd te overwegen het Verenigd Koninkrijk een langere overgangsperiode toe te kennen, zo blijkt uit de onderhandelingsdocumenten. De Europese Commissie wil dat die overgang, tijdens dewelke de Britten nog gebonden zijn aan de Europese wetgeving niettegenstaande ze buiten de unie staan, op 31 december 2020 moet ophouden. Maar de Britse onderhandelaars verklaarden vandaag dat ze de mogelijkheid willen bespreken die periode te verlengen. Ze vrezen immers dat er onvoldoende tijd zal zijn om de brexit voor te bereiden.

"Het Verenigd Koninkrijk is van oordeel dat die periode moet bepaald worden door de tijd die we nodig hebben om de nieuwe processen en systemen die de toekomstige relatie moeten onderbouwen voor te bereiden en in werking te stellen", zo staat in een nota die voor de geplande publicatie uitlekte.

"Het Verenigd Koninkrijk is akkoord dat een periode van twee jaar wordt vooropgesteld, maar wenst met de EU de einddatum te bespreken".

Infrastructuurwerken voor grenscontroles

In een voorgesteld amendement op het overgangsakkoord, dat momenteel door onderhandelaars van beide kampen wordt bestudeerd, heeft het VK de door de EU voorgestelde einddatum, 31 december 2020, tussen aanhalingstekens gezet. In het document is geen sprake meer van eerder geformuleerde Britse bezorgdheden over de overgang, zoals de toepassing van vrij verkeer van EU-burgers die naar het VK reizen tijdens die overgangsperiode. Dit kan erop wijzen dat de Britten hun verzet tegen andere voorwaarden die de EU oplegde aan het temperen zijn.

Afhankelijk van de handelsovereenkomst die de Britten met de EU nog moeten sluiten, zullen de Britten wellicht nog infrastructuurwerken moeten uitvoeren aan havens en luchthavens teneinde de grenscontroles te kunnen uitvoeren. Al die werken zijn twee jaar na het brexitreferendum nog niet begonnen.

De onderhandelingen tussen Londen en Brussel over de scheiding moeten in oktober zijn afgerond.