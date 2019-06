Britten verwelkomen Trump met deze gigantische tekening in een veld FVI

Bron: The Independent 32 Amerikaans President Donald Trump kreeg net voor zijn landing op de luchthaven van Stansted een reuzepenis te zien. Een tiener spendeerde namelijk het hele weekend aan het maaien van zijn ‘verwelkoming’ aan de president.

De achttienjarige Ollie Nancarrow maaide de gigantische penis in het gras van zijn tuin, vlak bij de luchthaven van Stansted waar Trump deze ochtend landde voor zijn staatsbezoek. De jongeman hoopt dat de president van de VS zijn creatie zag toen de Air Force One maandagochtend op de luchthaven landde.

“Donald Trump en zijn ontkenning van de klimaatverandering zijn niet welkom en ik wil dat hij zich daar volledig bewust van is als hij maandag naar Stansted vliegt”, zo sprak hij.

Ollie gebruikte zijn grasmaaier ook om een reusachtige ijsbeer en de woorden “klimaatverandering is echt” in het gras te tekenen. Hij is de oprichter van Born Eco, een website die shoppers in contact brengt met milieuvriendelijke handelaren.

