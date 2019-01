Britten starten procedure voor Europeanen die na brexit willen blijven KVDS

21 januari 2019

07u12

Bron: Belga 0 De Britse regering lanceert vandaag een app waarmee Europese inwoners van het Verenigd Koninkrijk een aanvraag kunnen indienen om na de brexit in het land te blijven. Op dit moment wonen ongeveer 3,5 miljoen Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk. Ze zullen het statuut van "permanente inwoner" moeten aanvragen, om te kunnen blijven werken of sociale uitkeringen te kunnen krijgen wanneer het land de banden met de EU doorknipt.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het de procedure zo veel mogelijk wou vereenvoudigen. Op de applicatie, die nog niet op de iPhone werkt, wordt gebruikers gevraagd om een foto te nemen van hun biometrisch paspoort en hun gezicht om hun identiteit te bevestigen. Daarna worden ze naar een website geleid om hun adres te registreren. Ze kunnen ook hun akkoord geven om hun fiscale situatie te onderzoeken, om hun adres te bevestigen. In een derde fase moeten ze hun strafregister aangeven. Een zware veroordeling kan leiden tot een afwijzing van hun verzoek.

Testfase

Na de testfase tussen november en december bij 30.000 personen maakte het ministerie bekend dat acht op de tien aanvragen in een week tijd behandeld werden. Geen enkel dossier werd geweigerd, maar een op de tien had drie weken na het einde van de test nog geen antwoord. "We zijn op de goede weg", zei staatssecretaris voor Immigratie Caroline Nokes.





De procedure kost 65 pond, of 74 euro, de prijs van een paspoort. Ze is gratis voor wie al permanent inwoner is. Vanaf 30 maart kunnen aanvragen ook per post of via lokale administraties.





Als het Verenigd Koninkrijk en de EU een akkoord vinden, zullen Europese burgers die voor eind 2020 zijn aangekomen het statuut van permanent inwoner kunnen aanvragen. Op voorwaarde dat ze dat doen voor 30 juni 2021. Zonder akkoord zullen alleen de inwijkelingen die arriveerden voor de brexit, of 29 maart 2019, dat kunnen doen. De uiterste datum voor een aanvraag is dan 31 december 2020.

