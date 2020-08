Britten spoeden zich naar huis om quarantaine te voorkomen: Eurostar volgeboekt, extra veerboten ingezet KVE

14 augustus 2020

16u33

Bron: ANP 0 Britse vakantievierders in Frankrijk breken massaal hun verblijf af om thuis te zijn voordat zaterdagochtend een verplichte zelfisolatie van kracht wordt in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen voorkomen dat ze veertien dagen in quarantaine moeten. Daarvoor moeten ze voor 04.00 uur zaterdagochtend Britse tijd de grens oversteken.

Volgens sommige toeristen is er geen plekje meer te krijgen op de treinen door de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Exploitant Eurotunnel bevestigt dat alles is volgeboekt. Eurostar roept op niet zonder geldig treinticket naar een station te komen. Britse media melden prijsstijgingen voor vluchten naar Groot-Brittannië.

Rederijen zeggen dat ze extra veerboten inzetten om toch zoveel mogelijk passagiers op tijd naar de overkant te kunnen brengen. Andere rederijen laten weten dat het geen zin heeft zonder boeking te verschijnen omdat alles vol zit.



Er zijn naar schatting 160.000 Britse vakantiegangers in Frankrijk, dat na Spanje hun populairste reisbestemming is. Parijs is boos op het besluit van de Britse regering, dat donderdagavond bekend werd gemaakt. De Fransen dreigen met tegenmaatregelen. De zelfisolatie geldt ook voor reizigers uit onder meer België, Nederland, Malta en Aruba.

