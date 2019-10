Exclusief voor abonnees Britten op 12 december weer naar de stembus: wie staat er het beste voor, en wat nu met de brexit? TT

30 oktober 2019

06u54

Bron: Reuters, BBC 0 Het is beslist: op 12 december beslissen de Britten wie er de komende jaren aan de knoppen van het Verenigd Koninkrijk mag zitten en de brexit mag voltooien - of annuleren. Boris Johnson hoopt versterkt uit de stembusgang te kunnen komen en met een absolute meerderheid een verlengd verblijf in Downing Street 10 te kunnen verzekeren. Maar of het hem zal lukken?

De absolute zekerheid dat de brexit is uitgesteld naar ten laatste 31 januari en er in tussentijd geen no deal-brexit kan komen, trok gisteren de oppositiepartijen uiteindelijk over de streep. Een overgrote meerderheid van 438 stemmen tegen 20 keurde de vervroegde verkiezingen op donderdag 12 december goed. Volgende week woensdag wordt het Lagerhuis ontbonden en keren de 650 parlementsleden terug naar hun kiesdistrict om er een maand lang campagne te voeren.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu