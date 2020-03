Britten lappen coronamaatregelen in Benidorm aan hun laars, politie moet ingrijpen Lucas Wuyts

16 maart 2020

18u52

Bron: AP 10 Gezellige taferelen in Benidorm. Britse toeristen staan er te zingen op straat terwijl de Spaanse overheid iedereen oproept om binnen te blijven door het coronavirus. Daar lijken de Britten zich niets van aan te trekken. Eén man noemde het virus zelfs een ‘griepje’.

In de Spaanse badstad verblijven heel wat Britten. Die nemen het niet zo nauw met de regels die de Spaanse overheid oplegt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met bier in de hand zingen ze in de straten alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Uiteindelijk moet de politie de terrassen sluiten en de toeristen aanmanen om terug te keren naar hun hotel. In Spanje vielen al 335 doden door het virus. Na Italië is Spanje het land met de meeste doden door het coronavirus.