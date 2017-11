Britten krijgen nog twee weken om tot compromis te komen over brexit-boedelscheiding EB

14u10

Bron: Belga 0 REUTERS EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. De brexit-onderhandelaars voor de Europese Unie geven de Britten nog twee weken de tijd om tot een compromis te komen over de belangrijkste knelpunten in de boedelscheiding. Dat heeft EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vandaag bevestigd. De gesprekken over de toekomstige handelsrelatie tussen Europa en Groot-Brittannië moeten in december van start kunnen gaan.

De Europese en Britse onderhandelaars begonnen gisterochtend aan de zesde gespreksronde. In oktober hielden de Europese leiders het licht nog op rood voor onderhandelingen over de toekomstige handelsrelaties: de gesprekken over de boedelscheiding waren nog niet ver genoeg gevorderd, klonk het toen.

Dat lijkt ook nu nog het geval: Barnier wil van de Britten "oprechte en reële" inzet zien om tot een compromis te komen over de vrijwaring van de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië, een oplossing voor de Ierse grenskwestie en de vereffening van de rekeningen. "Op dit moment zijn we nog niet in dat stadium", zei Barnier. De Britten krijgen nu nog twee weken de tijd, bevestigde hij.

Over de Ierse grenskwestie lijken de posities echter nog altijd mijlenver uiteen te liggen. De Europeanen willen Noord-Ierland naar verluidt absoluut binnen de eengemaakte markt houden, ook na de brexit. Ook Dublin is daarvoor gewonnen, maar de Britten liggen dwars. "We begrijpen de bezorgdheden van de EU, maar het Verenigd Koninkrijk zal zijn eenheid behouden. We accepteren geen nieuwe grens tussen Ierland en het vasteland".

Nieuwe dynamiek

De erg korte zesde onderhandelingsronde was echter geen maat voor niets, benadrukte de Britse brexit-minister David Davis. "Er is een nieuwe dynamiek in de gesprekken sinds de speech van premier Theresa May in Firenze. Ook deze week hebben we vooruitgang geboekt", zei hij. "Wij zijn bereid om mee te werken en ons flexibel op te stellen, maar de flexibiliteit, creativiteit en dynamiek moet van beide kanten komen." De brexit-minister was onder meer "teleurgesteld" in de houding van de EU over stemrecht van Britse burgers op het continent, of over de erkenningsvoorwaarden van diploma's en anciënniteit. "Daarvoor hebben we nog meer garanties nodig van de EU", klonk het.

Toch is het voor Davis stilaan tijd om ook ook het politieke luik van de discussies aan te vatten. "We moeten nu vooruitkijken", zei hij. De Europese staats- en regeringsleiders moeten op de Europese top in december beslissen of er voldoende zicht is op een oplossing, om de gesprekken over de handelsrelaties aan te vatten.