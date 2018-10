Britten krijgen een symbolische brexitmunt Tess Jacobs

29 oktober 2018

16u09

Bron: BELGA 0

Ter ere van de brexit zal er een gepersonaliseerd 50 pence-muntstuk worden ingevoerd. Dat meldt de Britse krant The Sun. Het muntstuk met het portret van koningin Elizabeth II en een zevenhoekige vorm zal vanaf 29 maart, de dag waarop de Britten officieel uit de EU stappen, beschikbaar zijn.

De munt met waarde van 50 pence zal het opschrift “Friendship with all nations" ofwel “vriendschap met alle naties” dragen. Het is niet de eerste keer dat de Britten zoiets doen. Ook ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap en het vervoegen van de Europese Economische Gemeenschap, werd er een 50 pence-muntstuk op maat gemaakt.

BBC verwacht vandaag nog een aankondiging daarvan tijdens de toespraak van minister van Financiën Philip Hammond over de begroting.

De stemming over de hervormde begroting deze namiddag zou een krachtmeting kunnen worden met de Noord-Ierse protestantse regeringspartij DUP, die ermee had gedreigd tegen te stemmen naar aanleiding van de meningsverschillen tijdens de brexit-onderhandelingen. Premier Theresa May en haar conservatieven hebben dankzij hun kleine meerderheid de stemmen van de DUP nochtans hoognodig.

De toespraak gaat van start om 16u30 Belgische tijd.