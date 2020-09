Britten kijken naar België als lichtend voorbeeld voor corona-aanpak KVDS

10 september 2020

15u34

Bron: The Guardian 12 De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft een verstrenging van de coronamaatregelen aangekondigd en verwees daarbij naar de manier waarop ons land de coronapandemie succesvol aanpakt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hancock prees het Belgische model bij het uitrollen van enkele nieuwe maatregelen. Zo mag je in het Verenigd Koninkrijk vanaf 14 september nog maar met maximaal zes mensen samenkomen.

Zomer

De maatregelen komen er omdat de Britse coronacijfers opnieuw fors stijgen, nadat ze afgelopen zomer teruggevallen waren. Zondag kwamen er 2.988 nieuwe bevestigde gevallen bij en dat was het hoogste aantal sinds 22 mei, toen de pandemie in het Verenigd Koninkrijk nog maar net over haar hoogtepunt heen was. Woensdag waren er 2.659 nieuwe bevestigde gevallen. In totaal staat de teller nu op meer dan 355.000. Er zijn ook al meer dan 40.000 Britten gestorven aan het virus.

Bij de aankondiging van de verstrenging van de coronamaatregelen zei Hancock dat het Verenigd Koninkrijk leerde uit de ervaringen van andere Europese landen, die de afgelopen maanden ook te maken hadden gekregen met een stijging van het aantal bevestigde besmettingen. “Sommige van die landen hebben die tweede golf onder controle gekregen” aldus de minister. “Kijk bijvoorbeeld naar België. Ze zagen de cijfers stijgen en haalden ze weer naar omlaag. In Frankrijk en Spanje is dat niet gebeurd.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hancock verwijst naar de stijging van het aantal bevestigde besmettingen in ons land in de tweede helft van juli en de strengere maatregelen die de regering en Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx daarop afkondigden. Daarop daalde het aantal bevestigde gevallen in de tweede helft van augustus.

Vakantie

Sinds vijf dagen stijgen de coronacijfers in België wel weer lichtjes.We zitten nu op gemiddeld 509,7 bevestigde besmettingen per dag, in de periode van 31 augustus tot en met 6 september. Dat kan een gevolg zijn van Belgen die terugkeren uit vakantie en de heropstart van werk en scholen.

Lees ook: Ik ben verkouden: hoe weet ik of ik corona heb? (+)