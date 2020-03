Britten kijken aan tegen "ergste gezondheidscrisis van deze generatie": mogelijk tot 10.000 coronabesmettingen onder de radar TT

12 maart 2020

19u36

Bron: Belga, ANP 18 De Britse regering heeft bijkomende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Zo krijgen mensen die zich ziek voelen het advies om een week lang thuis te blijven. Dat is bekendgemaakt door eerste minister Boris Johnson, die spreekt van "de ergste openbare gezondheidscrisis van deze generatie". In het land zijn officieel ‘maar’ 590 gevallen bevestigd, maar mogelijk zijn tussen de 5.000 en 10.000 mensen besmet, zegt een adviseur van de regering.

“Er zijn op dit moment 590 gevallen van het coronavirus bevestigd. Als je dat doorrekent, dan is het waarschijnlijk dat er tussen de 5.000 en 10.000 mensen besmet zijn”, aldus de adviseur. “De piek in het Verenigd Koninkrijk is pas over tien tot veertien weken.”

Thuisquarantaine

"Het is duidelijk dat het coronavirus zich de komende maanden over de wereld en ons land zal blijven verspreiden", zo verklaarde premier Boris Johnson. Om de verdere verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan, wordt aan mensen die hoesten en mensen met koorts gevraagd om zichzelf voor een periode van zeven dagen in thuisquarantaine te plaatsen. Hoewel de uitbraak steeds groter wordt, gaat het Verenigd Koninkrijk nog geen kwetsbare mensen apart zetten. “De volgende stap is om kwetsbare mensen sociaal te isoleren. Dat is nu nog niet aan de orde, maar dat moment gaat wel komen”, aldus de medisch adviseur van de overheid.

Volgens de openbare omroep BBC worden voorts schoolreizen naar het buitenland afgeraden en wordt aan mensen boven de zeventig gevraagd om geen vakantie op een cruiseschip te nemen. Een verbod op evenementen wordt voorlopig niet afgekondigd. Ook de scholen in het Verenigd Koninkrijk blijven gewoon open.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe tien mensen gestorven aan Covid-19.