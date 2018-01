Britten kibbelen over brexitpostzegel TK

17u31

Bron: Belga 0 REUTERS Boris Johnson Moet de Royal Mail een speciale postzegel uitbrengen om het Britse vertrek uit de Europese Unie te vieren? Minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson vindt van wel, zijn collega die bevoegd is voor de postdiensten vreest echter dat zo'n zegel "verdeeldheid" zal zaaien.

Over het Kanaal woedt al een tijdje een debat over de weigering van de Britse postdiensten om een postzegel uit te brengen naar aanleiding van brexit. Die zou in maart 2019 moeten verschijnen. De tabloid The Sun lanceerde een campagne om de Royal Mail op andere gedachten te brengen en krijgt daarbij nu een steuntje van minister Johnson. "Het vertrek uit de Europese Unie wordt een monumentaal moment in de Britse geschiedenis. Laat ons dus een herdenkingspostzegel uitbrengen die de hele wereld toont 'that we've got Brexit licked' (we hebben brexit geflikt, nvdr)", zo verklaarde de man in de krant.

Johnson was één van de boegbeelden van de brexit-campagne. Na het referendum van juni 2016 trad de conservatief toe tot de regering van Theresa May en sindsdien liet hij zich al meermaals opmerken met brexitstandpunten die buiten de lijntjes van het officiële regeringsbeleid kleuren.

Ook in het postzegeldilemma zijn de regeringsviolen nog niet helemaal gestemd. Staatssecretaris voor de Postdiensten Margot James staat immers achter de beslissing van de Royal Mail. "De Royal Mail heeft geen plannen om zo'n zegels te produceren en ik ga ook niet tussenbeide komen", reageerde ze in The Sun.

Volgens James zou zo'n herdenkingspostzegel "verdeeldheid" kunnen brengen. Dat was volgens haar niet het geval in 1973, toen de Britten toetraden tot de Europese Economische Gemeenschap, een gebeurtenis die de Royal Mail toen in de bloemetjes zette met ... een herdenkingspostzegel.