Britten in actie tegen 'Punish a Muslim'-brief TT

03 april 2018

17u09

Bron: ANP 0 In zeker zes Britse steden staan vandaag zogeheten Love a Muslim Day-evenementen gepland. De solidariteitsacties zijn een reactie op anti-islamitische brieven die vorige maand werden gestuurd naar islamitische ondernemers en vier parlementsleden, schrijft de Britse krant The Guardian.

In de anonieme brieven werd 3 april uitgeroepen tot Punish a Muslim Day (Straf een Moslim-dag). De schrijver van de brieven suggereerde dat mensen punten kunnen winnen als ze bijvoorbeeld een hoofddoek van een hoofd aftrekken of een moslim in elkaar slaan.

Als protest tegen de brief organiseren Britten in onder meer Nottingham, Leeds en Sheffield demonstraties en culturele evenementen onder de naam Love a Muslim Day (Heb een Moslim Lief-Dag).

De naam vindt zijn oorsprong in een tegenbrief van liefdadigheidsorganisatie Muslim Engagement and Development. In die brief staat dat op 3 april punten te verdienen zijn door te glimlachen tegen een moslim of een weekendje weg te gaan met een islamitische collega.