Britten heffen quarantaineverplichting voor 50 landen op

03 juli 2020

08u54

Bron: ANP 2 Burgers van vijftig landen hoeven na aankomst in het Verenigd Koninkrijk niet meer in quarantaine te gaan. Dat zegt minister van Transport Grant Shapps. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, had de Britse regering aanvankelijk een verplichte quarantaine van twee weken voor alle bezoekers ingesteld.

"Er zal een lijst met vijftig landen zijn, zestig als je de overzeese gebieden meetelt", aldus Shapps tegen nieuwszender Sky. De lijst en de details worden later vandaag openbaar.

Het Verenigd Koninkrijk staat onder druk van sommige landen om de quarantaineplicht op te heffen. Zo overwoog Spanje halverwege juni om een 'wederkerige' quarantaineplicht van twee weken op te leggen aan Britse bezoekers. Daar zagen de Spanjaarden op het laatste moment van af.

Labour wil onderzoek naar corona-aanpak Johnson

Oppositieleider en voorman van de Labourpartij Keir Starmer noemt een onderzoek naar de manier waarop de Johnson-regering de coronapandemie heeft aangepakt ondertussen onvermijdelijk. Volgens Starmer heeft Johnson niet snel genoeg gehandeld.

“Ik denk dat een onderzoek onontkoombaar is”, aldus de oppositieleider bij Sky. “Er zal te zijner tijd een onderzoek plaatsvinden.” De Labourleider zei dat hij het nu het belangrijkst vindt dat de Britse politiek zich richt op het bestrijden van de coronacrisis.

Gevraagd wat hij van de reactie van de regering op de pandemie vindt, zei Starmer: “Te langzaam, onoplettend, het moet echt beter.” Over Johnson zei Starmer dat de premier weliswaar goed is in retoriek maar slecht in het regeren van het land.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de zwaarst door de coronapandemie getroffen landen. Volgens de gegevens van de Jonhs Hopkins University is bij 285.268 Britten een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Van hen overleden er 44.080. Het land staat zesde in de reeks landen met de meeste besmettingen en derde in de rij landen met de meeste doden als gevolg van de virusuitbraak.