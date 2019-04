Britten hebben nog altijd drie opties voor brexit, maar “no deal wordt steeds waarschijnlijker” LH

02 april 2019

09u55

Bron: Reuters, The Guardian, Belga 0 Het wordt steeds waarschijnlijker dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt zonder een scheidingsakkoord. Dat heeft Michel Barnier, de brexithoofdonderhandelaar van de EU, vandaag gezegd. Maar hij hoopt tegelijkertijd dat een ‘no deal’-brexit kan vermeden worden. Ondertussen overschaduwt de impasse ook de Benelux-top in Luxemburg.

Gisterenavond schoot het Britse parlement opnieuw alternatieven af voor het akkoord dat premier Theresa May met de EU heeft onderhandeld. Het scenario van een ‘no deal’ wordt daardoor steeds waarschijnlijker. Afgelopen nacht zei Guy Verhofstadt, de brexitonderhandelaar voor het Europees parlement, al dat een brexit zonder akkoord met de Europese Unie “nu bijna onvermijdelijk” wordt.

“In de afgelopen dagen is een scenario zonder deal waarschijnlijker geworden, maar we kunnen nog steeds hopen dat het vermeden kan worden”, gaf Barnier een gelijkaardige boodschap. Toch is Barnier iets hoopvoller. Hij voegde eraan toe dat de EU nog altijd bereid is om het VK te erkennen als lid van een douane-unie of akkoord gaat met een overeenkomst zoals Noorwegen met de EU heeft.

Drie keuzes

Barnier zei ook dat de Britten zelf nog altijd drie keuzes hebben: ze kunnen de door May onderhandelde deal nog steeds accepteren, zonder akkoord vertrekken of een lang uitstel vragen. Dat laatste zou betekenen dat de Europese verkiezingen van mei ook nog in het Verenigd Koninkrijk moeten georganiseerd worden.

Volgens de hoofdonderhandelaar zal bij een ‘no deal’ de volledige verantwoordelijkheid bij de Britten liggen. “De EU zal ook in dat geval het Verenigd Koninkrijk vragen om de verplichtingen over burgerrechten, financiën en de Ierse grens na te komen”, waarschuwde hij. Een lang uitstel kan volgens hem gerechtvaardigd worden door een tweede referendum, nieuwe verkiezingen of “een ander politiek proces”.

Toch nog vierde stemming?

Toch sluit Downing Street 10 niet uit dat premier May haar brexitakkoord nog een keer zal bovenhalen voor een stemming. Dat zou dan morgen of overmorgen kunnen gebeuren. Na de derde stemming vorige vrijdag kwam May 58 stemmen te kort. Vandaag voert May alvast crisisgesprekken met haar kabinet in een zoveelste poging om uit de impasse te geraken.

Michel: “Benelux bereidt zich voor ‘no deal’”

De regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg vergaderen vandaag in Luxemburg over een nauwere samenwerking met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De jongste verwikkelingen rond de Brexit zullen ongetwijfeld de gesprekken overschaduwen. “De Benelux-landen bereiden zich erop voor”, tweette premier Charles Michel deze morgen, enkele uren voor zijn ontmoeting met zijn collega’s Mark Rutte en Xavier Bettel, over een ‘no deal’-scenario.

#Brexit au menu du Sommet #Benelux



Le scénario d'un no deal se renforce en l’absence de vision claire du parlement britannique @HouseofCommons



Les pays du Benelux s'y préparent @MinPres @Xavier_Bettel Charles Michel(@ CharlesMichel) link

De Benelux zal hard door de brexit worden getroffen. Nederland en België liggen niet ver van het Verenigd Koninkrijk en in Luxemburg zal de financiële sector in de klappen delen. “Als er een no deal komt, moeten we als buurlanden vooral voorkomen dat we in een vicieuze cirkel van negatieve maatregelen en represailles terechtkomen”, waarschuwde een diplomaat onlangs.