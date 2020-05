Britten geloven niet dat coronavirus uit Chinees laboratorium ontsnapte KVDS

06 mei 2020

16u13 0 De Britten denken dat het nieuwe coronavirus hoogstwaarschijnlijk op een natuurlijke manier van dieren op mensen is overgegaan en niet ontsnapte uit een laboratorium in China. Dat meldt de nieuwszender Sky News op basis van welingelichte bronnen binnen de regering. Daarmee gaan de Britten in tegen wat de Amerikaanse president Donald Trump laat uitschijnen.

Volgens de Britten zou de theorie dat het virus per ongeluk uit een Chinees laboratorium ontsnapte niet zwart op wit ontkracht kunnen worden, maar ze wordt wel als “onwaarschijnlijk” bestempeld.

Genetische analyse

Daarmee volgen ze de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die eerder deze week nog eens herhaalde dat er geen enkel bewijs is dat het virus in een Chinees laboratorium ontstond. Genetische analyses van het virus toonden zelfs aan dat het een natuurlijke oorsprong heeft.





De Amerikaanse president Trump is een compleet andere mening toegedaan. Vorige week beweerde hij nog dat hij “overtuigend bewijs” had gezien dat het virus wel degelijk uit een Chinees lab kwam, maar hij weigerde inzake in die documenten.

Ook zijn buitenlandminister Mike Pompeo verklaarde dat en sprak zelfs van “immense bewijzen”. Hij weigerde wel te zeggen of China het met opzet gedaan zou hebben of niet.

De belangrijkste corona-adviseur van Trump – viroloog Anthony Fauci – zette later de puntjes op de i en verwierp de theorie dat het virus uit een lab in Wuhan kwam. Het Instituut voor Virologie in Wuhan zelf ontkent elke betrokkenheid bij het ontstaan van de pandemie.

