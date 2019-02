Britten gaan enorme vetberg in riool te lijf met gasmaskers, zuurstofflessen en pikhouwelen Bonne Kerstens

06 februari 2019

16u27

Een Brits waterbedrijf is gestart met het verwijderen van een enorme vetberg uit het riool onder de strandplaats Sidmouth. Het duurt mogelijk zo'n acht weken om de massa samengeklonterd vet af te voeren, bericht Sky News.

De 64 meter lange vetberg werd eind vorig jaar voor het eerst opgemerkt tijdens een inspectie van de riolering. Waterbedrijf South West Water liet daarna een 3D-scan maken van het gevaarte, dat langer is dan vier dubbeldekkers. Zo’n vetbergen ontstaan doordat mensen afval zoals vet, luiers en schoonmaakdoekjes door het toilet spoelen.



De man die de vetberg in december ontdekte, vertelde een lokaal medium dat hij zijn ogen niet kon geloven. “Het is erg griezelig in dat gedeelte van de riolering. En het oogt als iets uit een horrorfilm”, vertelde de 51-jarige Chris Ewart uit Plymouth.

Gasmaskers en zuurstofflessen

Het waterbedrijf merkt op dat Chris Ewart de vetberg net op tijd ontdekte. Indien de vetberg nog groter zou worden, zou hij de “uitstekende waterkwaliteit” in Sidmouth waarschijnlijk beïnvloed hebben. Voor de verwijderingsoperatie gaan medewerkers met gasmaskers en zuurstofflessen de riolering in. Eenmaal beneden moeten ze de smerige vetberg te lijf gaan met pikhouwelen en hogedrukspuiten. Het afval wordt vervolgens naar het oppervlakte gezogen en afgevoerd. Het zal trouwens verwerkt worden tot groene energie.