Britten en EU bereiken akkoord over toekomstige relaties na brexit

22 november 2018

11u35

Bron: Reuters, Belga 0 Britse en Europese onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over de politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Europees president Donald Tusk. Daarmee kan de Europese top van zondag waar de brexit wordt besproken zeker doorgaan

Gisteren was de Britse premier Theresa May nog in Brussel om te onderhandelen met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Witte rook kwam er niet, de komende dagen zou er verder onderhandeld worden. Nu is er dus toch een akkoord gevonden. Het akkoord is overeengekomen “op het niveau van de onderhandelaars”, op politiek vlak is het er een akkoord “in principe”.

Zondag moeten de 27 Europese staats- en regeringsleiders de tekst definitief goedkeuren. Het 26 pagina’s tellende document is niet bindend, maar het legt wel de krijtlijnen vast voor de toekomstige samenwerking tussen de Europeanen en de Britten op het vlak van handel, veiligheid en andere domeinen. Over de heikele kwestie Noord-Ierland is in de verklaring opgenomen dat er “alternatieve regelingen” worden getroffen.

Daarnaast moeten de staatshoofden en regeringsleiders hun fiat geven voor het 585 pagina’s tellende echtscheidingsverdrag, dat vervolgens goedgekeurd moet worden door het Europees en - de grootste horde - het Britse parlement. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart volgend jaar, maar in het verdrag is een overgangsperiode tot eind 2020 ingebouwd. De BBC wijst erop dat er in elk geval na 29 maart nog “veel zal onderhandeld” moeten worden over de toekomstige relaties.

Premier May spreekt deze namiddag het Britse parlement toe.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. Donald Tusk(@ eucopresident) link