Britten en EU bereiken akkoord over toekomstige relaties na brexit: volg debat in parlement hier live

22 november 2018

11u35

Bron: Reuters, Belga 2 Britse en Europese onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over de politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Europees president Donald Tusk. Daarmee kan de Europese top van zondag waar de brexit wordt besproken zeker doorgaan. De Britse premier Theresa May noemde de tekst “het juiste akkoord voor het Verenigd Koninkrijk”. Om 16 uur sprak ze het Britse parlement toe, nu volgt er nog een debat.

Gisteren was May nog in Brussel om te onderhandelen met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Witte rook kwam er niet, de komende dagen zou er verder onderhandeld worden. Nu is er dus toch een akkoord gevonden. Het akkoord is overeengekomen “op het niveau van de onderhandelaars”, op politiek vlak is het er een akkoord “in principe”.

Zondag moeten de 27 Europese staats- en regeringsleiders de tekst definitief goedkeuren. Het 26 pagina’s tellende document is niet bindend, maar het legt wel de krijtlijnen vast voor de toekomstige samenwerking tussen de Europeanen en de Britten op het vlak van handel, veiligheid en andere domeinen. Zo engageren de Europese Unie en Groot-Brittannië zich in de inleiding van de politieke verklaring tot “een ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap op vlak van handel en economische samenwerking, wetshandhaving en strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie en bredere domeinen van samenwerking”.

Beide partijen willen onder meer werken aan “een evenwichtig economisch partnerschap”. Dat behelst onder meer een “vrijhandelszone” voor goederen, die diepgaande samenwerking op het vlak van regelgeving en douane combineert en gestut wordt door afspraken die “een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie” moet garanderen. Over de heikele kwestie Noord-Ierland is in de verklaring opgenomen dat er “alternatieve regelingen” worden getroffen.

“De tekst komt tegemoet aan de keuze in het referendum”, verklaarde May aan de pers voor de ingang van haar ambtswoning aan Downing Street 10. “Dit geeft ons terug controle over onze grenzen, ons geld en onze wetten. Ook onze jobs, onze veiligheid en de integriteit van het Verenigd Koninkrijk worden beschermd.”

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. Donald Tusk(@ eucopresident) link

Geen woord over Gibraltar

Toch ligt er nog werk op de plank voor de top van zondag. Zo rept de verklaring niet over Gibraltar. De Britse rots in het zuiden van Spanje is de voorbije dagen één van de voornaamste struikelblokken in de onderhandelingen geworden. De Spaanse premier Pedro Sanchez dreigde er eerder deze week mee om het echtscheidingsakkoord met de Britten niet goed te keuren. De Spanjaarden eisen sterkere garanties dat ze rechtstreeks betrokken zullen blijven bij alle beslissingen over de toekomst van Gibraltar. De politieke verklaring wordt momenteel bestudeerd door de ambassadeurs van de lidstaten. Morgen buigen de ‘sherpa’s’ van de staatshoofden en regeringsleiders zich over de tekst. “Het werk gaat voort”, zo reageerde de woordvoerder van Juncker op vragen waarom de verklaring niet rept over Gibraltar.

Groen licht nodig

Naast de politieke verklaring moeten de staatshoofden en regeringsleiders hun fiat geven voor het 585 pagina’s tellende echtscheidingsverdrag, dat vervolgens goedgekeurd moet worden door het Europees en - de grootste horde - het Britse parlement. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart volgend jaar, maar in het verdrag is een overgangsperiode tot eind 2020 ingebouwd. In die periode blijven de Britten in ruil voor financiële bijdrages en respect voor de Europese regelgeving toegang behouden tot de Europese douane-unie en eenheidsmarkt. Het moet overheden, burgers en bedrijven tijd geven om zich voor te bereiden. Volgens de verklaring kan deze periode eventueel nog eens met maximaal twee jaar verlengd worden tot eind 2022.

De BBC wijst erop dat er in elk geval na 29 maart nog “veel zal onderhandeld” moeten worden over de toekomstige relaties.

Spaanse premier not amused

Volgens het persagentschap Reuters zou de Spaanse premier Pedro Sanchez niet te spreken zijn over het ontwerpakkoord omdat er nog geen regeling is voor Gibraltar. Madrid eist sterkere garanties dat het rechtstreeks betrokken blijft bij de beslissingen over dat Britse overzeese gebied.

May heeft er in elk geval vertrouwen in dat de Europese regeringsleiders en staatshoofden het licht op groen zullen zetten. “Ik ben zelfverzekerd dat we zondag een deal zullen overeenkomen die de hele Britse familie tevreden zal stemmen, ook Gibraltar. Zo’n akkoord is binnen handbereik en het zal er komen ook.”