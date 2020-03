Britten eisen via petitie dat land in lockdown gaat Michelle Desmet

16 maart 2020

16u02

Bron: Express UK, Reuters 4 In het Verenigd Koninkrijk is een petitie opgestart om de overheid aan te manen in lockdown te gaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Momenteel staat de teller op zo’n 270.000 handtekeningen.

“Het Verenigd Koninkrijk moet onder andere onnodig reizen tussen steden beperken. Reizen kan enkel in werkgerelateerde situaties of uit noodzaak”, klinken de eisen in de petitie.

270.000 handtekeningen

De regering houdt later vandaag een crisisvergadering om te bekijken welke maatregelen er nodig zijn om Covid-19 in te dijken en de inwoners te beschermen. Het gaat onder andere om het afzonderen van de risicogroepen en het verbieden van grote bijeenkomsten. Een maatregel die momenteel nog niet op tafel ligt, is de sluiting van scholen.

De onlinepetitie werd al zo'n 270.000 keren getekend.

Eis om scholen te sluiten

Eerder in maart werd een petitie opgericht om de scholen te sluiten, deze werd 437.000 keer ondertekend. De Britse premier Boris Johnson kondigde echter aan dat er geen sprake was van het invoeren van die maatregel.

Het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is momenteel opgelopen tot 1.543, waarbij er 35 personen de ziekte niet overleefden.

