Britten betalen vaker met bankkaart dan cash

18 juni 2018

In Groot-Brittannië werden vorig jaar voor het eerst meer betalingen met bankkaart uitgevoerd dan in contanten. Er waren 13,2 miljard bankkaartbetalingen (klassiek en contactloos) en 13,1 miljard cashbetalingen. Dat meldt UK Finance, een vereniging die meer dan 300 bank- en kredietinstellingen in Groot-Brittannië groepeert.