Britten beschuldigen twee Russen van vergiftiging ex-spion Skripal - Premier May: "Het zijn officieren van militaire inlichtingendienst" kg aw TT

05 september 2018

12u40

Bron: Belga, ANP 1 De Britse politie heeft een aanhoudingsbevel gelanceerd tegen twee Russen in de zaak van de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Het gaat om Aleksander Petrov en Ruslan Boshirov. De politie vermoedt dat het om valse namen gaat. Hun leeftijd wordt op veertig jaar geschat. Volgens premier Theresa May zijn de twee Russische militaire inlichtingenofficieren.

Volgens May is duidelijk dat de Britse regering kort na de aanslag terecht Rusland de schuld gaf. De operatie is niet alleen goedgekeurd door de leiding van de militaire inlichtingendienst GRU, maar ook door hogere functionarissen binnen de Russiche staat, aldus May. Ze noemde de acties van de GRU een "bedreiging voor al onze bondgenoten en al onze burgers".

Volgens het openbaar ministerie is er voldoende bewijs om de twee Russen in verdenking te stellen. Ze worden onder meer verdacht van samenzwering met het oog op moord en van moordpoging op Sergej en Joelia Skripal en op Nick Bailey, een van de politieagenten die eerste zorgen toediende toen de Skripals in maart bewusteloos werden aangetroffen. Hij werd na de interventie ziek.



Volgens de politie kwam het duo met een valse naam op 2 maart aan op de Londense luchthaven Gatwick, met een vlucht uit Moskou. Ze verbleven eerst in een hotel in Londen. Een dag later gingen ze naar Salisbury. "We denken dat ze de voordeur van Skripal besmet hebben met Novisjok", zei Neil Basu, hoofd van de antiterrorismecel van de politie. Het duo zou op 4 maart het land weer verlaten hebben via de luchthaven van Heathrow. De Britten hebben Interpol verwittigd en een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.



Novitsjok in hotelkamer

Volgens de antiterreurpolitie zijn in de hotelkamer van de Russen sporen ontdekt van het middel novitsjok, een chemische verbinding die dateert uit het Sovjet-tijdperk. De twee zijn rond de veertig jaar oud en hadden authentieke Russische paspoorten bij zich.



Moskou reageert: "Zegt ons niets"

Moskou heeft al gereageerd heeft op het aanhoudingsbevel. "De gepubliceerde namen en foto's zeggen ons niets", zei een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aan het agentschap TASS. "Wij roepen de Britten nogmaals op om de publieke beschuldigingen te stoppen en te beginnen met praktische samenwerking tussen de veiligheidsdiensten."



Londen heeft Rusland al eerder beschuldigd van betrokkenheid bij de moordaanslag. Moskou heeft dat steeds ontkend. Er is een Europees arrestatiebevel voor de twee Russen uitgegaan. Groot-Brittannië gaat niet om uitlevering vragen omdat de Russische wet uitlevering van onderdanen niet toestaat.