Brittany verzint verkrachting, kettingreactie leidt uiteindelijk tot dood van haar buurman Sven Van Malderen

21 mei 2019

13u52

Bron: The Smoking Gun 2 Verkracht door een onbekende in haar eigen huis: met die leugen stapte een vrouw uit Largo (Florida) naar de politie. De kettingreactie die daar op volgde, heeft uiteindelijk geleid tot de dood van haar buurman.

Volgens Brittany Sorey was iemand van Latijns-Amerikaanse afkomst vorige maand haar woning binnengedrongen. De dader zou haar eerst geslagen en vervolgens gepenetreerd hebben met een kapotte bezemsteel en een stanleymes. Haar echtgenoot en vijf kinderen waren op dat moment niet thuis.

Na de zogezegde aanval besloot het gezin te verhuizen. Een vriend mocht intussen zijn intrek nemen in hún huis.

Financiële problemen

Uit het onderzoek bleek echter dat Sorey financiële problemen had. Zo had ze onder meer een stevig bedrag geleend van haar buurman Michael Peterson. Die heeft echter nooit geweten dat de hele familie plots met de noorderzon vertrokken was.

Toen hij op een avond zijn geld wilde terugeisen, stond hij dan ook voor de verkeerde deur. “Hij was serieus boven zijn theewater en gedroeg zich agressief. Die centen waren heel belangrijk voor hem”, aldus de speurders.

De vriend die in het huis woonde, wist amper wat hem overkwam. Hij belde Sorey op om meer duidelijkheid te krijgen, maar die vertelde hem dat de man in kwestie wel eens haar verkrachter kon zijn. Toen hij stiekem een foto van de ‘verdachte’ wilde nemen voor de politie ontstond er een pittige knokpartij. “Bij dat gevecht is Peterson doodgestoken”, luidt het.

“We gaan hem hard missen”

Tijdens een later verhoor gaf Sorey toe dat ze alles verzonnen had. De boodschap dat Peterson dus in feite voor niets gestorven is, kwam bij zijn broer hard aan. “Waarom heeft ze dat toch gedaan? We gaan hem zo hard missen”, klinkt het uit zijn mond.

De politie kan Sorey enkel vervolgen wegens een valse aanklacht. Ze loopt intussen weer op vrije voeten. Haar vriend die de fatale messteek toediende, hoeft evenmin iets te vrezen. “Hij handelde uit wettelijke zelfverdediging”, luidt de conclusie.