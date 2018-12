Britt (19) die onverwacht beviel en Egypte niet mocht verlaten ‘omdat vader onbekend was', is met haar zoontje op weg naar Nederland Hanneke Keultjes

20 december 2018

20u52

Bron: AD.nl 3 De Nederlandse Britt van Baarlen (19) mag met haar baby Yassin na vier maanden eindelijk weg uit Egypte. Moeder en zoontje mochten het Afrikaanse land niet verlaten omdat de vader van Yassin onbekend was. De twee zijn op weg naar Nederland.

Eind augustus beviel het meisje uit Rotterdam onverwachts van de baby in een hotel in de toeristenbadplaats Hurghada. Ze was op vakantie en zei niet te weten dat ze zwanger was. Volgens Britt was ze in november zwanger geraakt van een onbekende man na een feest in Nederland. Nu zou zich een vader hebben gemeld. De Nederlandse buitenlandminister Stef Blok die in de zaak bemiddelde, kon daar in verband met privacy niets over zeggen.

Het feit dat de vader onbekend was, zorgde dat Britt en Yassin het land niet uit mochten. Nederland had weliswaar een noodpaspoort verstrekt, maar zonder de naam van de vader gaven de Egyptische autoriteiten geen geboorteakte. En zonder geboorteakte kon geen uitreisvisum worden afgegeven. Een Egyptische advocaat toonde aan dat baby Yassin geen Egyptische vader kon hebben, maar dat was niet genoeg.

Soms komen kerstwensen ook echt uit Stef Blok, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken

Hotelkamer

Noodgedwongen verbleef ze al die tijd in een hotelkamer, waar Britts moeder Sylvia haar dochter en pasgeboren kleinzoon gezelschap hield. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de afgelopen dagen alle administratieve handelingen verricht die nodig waren om het land te kunnen verlaten. Daarom konden Britt en Yassin vanavond op het vliegtuig naar Nederland stappen. “Soms komen kerstwensen ook echt uit”, aldus minister Stef Blok, die hoopt dat Britt en haar baby nu rust kunnen krijgen. “De familie heeft aangegeven prijs te stellen op hun privacy.”



Britt kent Hurghada goed, ze komt er al sinds haar jeugd. Sinds juni was ze al met vrienden in de badplaats, waar familieleden een appartement hebben. De bevalling kwam onverwachts. Ja, ze was aangekomen, vertelde ze in september tegen onze collega's van het AD die haar in Hurghada opzochten, maar ze dacht dat de extra kilo’s te danken waren aan het dessertenbuffet in het hotel.



Haar zoontje noemt ze Yassin. Ze kiest bewust een Arabische naam, omdat het jongetje in Egypte is geboren en zichzelf ook vergroeid voelt met het land. Yassin betekent rijk. “Zo voel ik mij ook sinds de bevalling”, zei ze in september.