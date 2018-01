Britse ziekenhuizen in crisis: 55.000 operaties opgeschort, dokters zeggen sorry voor "derdewereldtoestanden" TT

11u38

Bron: The Independent, Daily Mail 9 thinkstock Illustratiefoto. Nog tot eind januari zullen alle niet-dringende operaties en consultaties in Britse ziekenhuizen worden uitgesteld om plaats te kunnen maken voor de meest noodzakelijke ingrepen. Geschat wordt dat 55.000 operaties voorlopig on hold staan omdat er niet genoeg geld en capaciteit door de aanhoudende wintercrisis in de gezondheidszorg. Dokters verontschuldigen zich ondertussen bij hun patiënten voor "derdewereldtoestanden".

Dat het er zo dramatisch aan toe gaat in een van de meest ontwikkelde landen ter wereld, gaat er bij veel Britten niet in. Spoedgevallendiensten over heel het land kampen door aanhoudende besparingen bij de National Health Service met immense tekorten aan bedden en geld om de vele zieken de nodige zorgen te kunnen geven.

Dokter Richard Fawcett, een senior consultant bij de National Health Service op de spoedgevallen van het ziekenhuis van Stoke-on-Trent, excuseerde zich op Twitter "aan de mensen van Stoke voor de derdewereldtoestanden van de afdeling die te wijten zijn aan overbevolking". De spoedafdeling van Stoke-on-Trent is een van de grootste van het land, maar toch had Fawcett met oudjaar al ambulances moeten wegsturen omdat er zelfs in de gangen van het ziekenhuis geen plaats meer was voor nieuwe patiënten. De wachttijd liep er op tot twaalf uur.

As an A&E consultant @UHNM_NHS I personally apologise to the people of stoke for the 3rd world conditions of the dept due to #overcrowding pic.twitter.com/HW5JR8PSJ2 Dr Richard Fawcett(@ docfawcett) link

Een andere dokter, Anu Mitra, deelde Fawcetts ervaringen en noemde de situatie in zijn ziekenhuis in Londen "oorlogsgeneeskunde die de norm is geworden". "Vorige week hadden we om 1 uur 's nachts nog altijd 56 patiënten op onze spoedafdeling. De nachtploeg heeft alle registers opengetrokken om tegen 8 uur met nog 15 patiënten over te blijven. Ongelooflijk werk, maar dit is onhoudbaar."

Last week at 1am we still had 56 patients in our ED (NB., this is just Majors/resus, we have NO minors or paediatrics). The night team pulled out all the stops to ensure only 15 by 8am: incredible work. But it’s unsustainable. Soon we won’t have any more stops to pull out Anu Mitra(@ AcmeDR) link

Bezettingsgraad: 93,8 procent

Vorige winter werd al beschouwd als een van de drukste ooit in de NHS-ziekenhuis, maar deze is nog erger, zeggen veel dokters en verplegers. Gemiddeld zijn deze winter 93,8 procent van alle bedden ingenomen, vorig jaar was dat nog 92,1 procent. In optimale omstandigheden zouden ziekenhuizen maar een gemiddelde bezettingsgraad van 85 procent mogen hebben. Nog meer bezette bedden leidt tot een verhoogd risico's op vertragingen en infecties die zich razendsnel verspreiden over de patiënten.

Vorige maand al onthulde de Britse pers verhalen van oudere patiënten die na een telefoontje naar de hulpdiensten urenlang thuis op de vloer moesten blijven wachten met bijvoorbeeld een gebroken heup. Doordat ook de ambulances overbevraagd zijn en in de rij moeten aanschuiven omdat er al te veel patiënten in de spoedgevallendiensten zijn, worden in bepaalde gevallen nu eerst verplegers naar mensen thuis gestuurd om hen alvast recht te helpen of hen alvast pijnstillers te geven in afwachting van de echte ambulance.

"Holle beloftes"

De beslissing om niet-dringende operaties zoals een cataract-operatie of de vervanging van een heup werd al voor kerstmis genomen en heeft al tot enkele tienduizenden afgelastingen geleid. De maatregel is nu verlengd tot minstens eind januari. Ook zullen er geen boetes meer worden uitgeschreven voor de in principe verboden praktijk van mannelijke en vrouwelijke patiënten bij elkaar te leggen in één behandelkamer.

Vanuit oppositiepartij Labour komt felle kritiek op de besparingen die de regering van premier Theresa May de ziekenhuizen heeft opgelegd. "Ondanks de heroïsche inspanningen van de dokters en verplegers blijven de beloftes van Theresa May betekenisloos en hol. De besparingen die de Conservatieven hebben opgelegd hebben onze gezondheidsdienst kwetsbaarder dan ooit gemaakt."

EPA