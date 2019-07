Britse YouTube-ster komt om het leven bij ongeval met elektrische step FVI

14 juli 2019

17u03

Bron: Belga 0 De Britse gezondheidscoach en YouTube-ster Emily Hartridge is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval met een elektrische step. Dat melden Britse media. De 35-jarige Hartridge is het eerste dodelijke slachtoffer van een ongeval met een elektrische step in Groot-Brittannië.

Emily Hartridge werd in het Londense district Battersea aangereden door een vrachtwagen. Hartridge was een bekende lifestyle-coach in Groot-Brittannië. Ze raakte bekend met video's op YouTube, die per maand tot wel 3 miljoen keer werden bekeken. Ze presenteerde ook geregeld op de Britse televisie.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. In Groot-Brittannië zijn elektrische steps, segways of elektrische scooters vooralsnog niet toegelaten op de openbare weg.

Ook in ons land zijn de steps aan hun opmars bezig. Midden april gebeurde in Brussel wellicht het eerste dodelijke ongeval in ons land met een elektrische step. In de nacht van 16 op 17 april werd op de Haachtsesteenweg in Haren rond 0.30 uur een 41-jarige man zwaargewond aangetroffen op een bankje, met de step aan zijn voeten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op 18 april aan zijn verwondingen overleed.

