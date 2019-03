Britse werkgevers en vakbonden eisen plan B om brexit zonder akkoord te voorkomen kg

21 maart 2019

15u45

Bron: Belga 0 De belangrijke Britse werkgeversorganisatie CBI en de vakbondskoepel TUC eisen vandaag in een gezamenlijke brief een spoedvergadering met Theresa May. Ze eisen dat de premier haar brexitstrategie omgooit en dat ze een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord koste wat het kost vermijdt.

In hun gezamenlijke brief benadrukken TUC-secretaris-generaal Frances O'Grady en CBI-directeur-generaal Carolyn Fairbairn dat ze "miljoenen werknemers en tienduizenden ondernemingen" vertegenwoordigen.



"Ons land staat voor een nationale noodsituatie. Beslissingen van de voorbije dagen hebben het risico op een no-dealscenario doen stijgen. Bedrijven en gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk zijn niet klaar voor deze uitkomst. De economische schok zal zich generaties lang laten voelen.”

Plan B

Daarom stellen ze drie eisen om "jobs, rechten en levensonderhoud van gewone, werkende mensen" te verzekeren. Ten eerste is het "van het grootste belang" dat May een brexit zonder akkoord en de daaraan verbonden "roekeloze schade" vermijdt.



Daarnaast is het essentieel dat de premier uitstel bedingt. Dat uitstel moet dan wel een "echte weg voorwaarts" mogelijk maken en lang genoeg zijn om tot een akkoord te komen.



Als derde punt stellen de TUC en CBI dat het bij de brexit niet langer om de keuze tussen "de huidige deal en geen deal" moet gaan. "Er moet een plan B gevonden worden. Eén dat werknemers, de economie en een open Ierse grens beschermt", klinkt het.



"Wij kunnen de ernst van deze crisis voor bedrijven en werknemers niet overdrijven", klinkt het tot slot. De werkgevers en vakbonden vragen "een dringende ontmoeting" met May om hun bezorgdheden te bespreken.

