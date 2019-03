Britse weerman mengde zich fel in debat over mesmoorden, nu is zijn familie getroffen Kees Graafland

17 maart 2019

10u02

Bron: AD 0 Een Britse weerman die onlangs veel lof kreeg toen hij een live-uitzending onderbrak met een gloedvol betoog over de recordgolf aan mesmoorden in Engeland, zag het noodlot gisteren toeslaan in zijn eigen familie. Zijn neef werd doodgestoken in Londen.

Weerman Alex Beresford onderbrak twaalf dagen geleden live in de televisiestudio een discussie over het steekgeweld dat in Engeland in zijn greep houdt. Hij hield een emotioneel betoog over mogelijke oplossingen voor het probleem en ontving daarvoor veel lof van kijkers. ‘Eindelijk iemand die zelf onder moeilijke omstandigheden is opgegroeid en zich uitsprak’, was de teneur.



Het gebeurde tijdens een uitzending van Good Morning Britain op 5 maart. De ontbijtshow van ITV had een aantal mensen uitgenodigd om te praten over de vele mesmoorden die het land teisteren. Twee dagen daarvoor nog werd de 17-jarige Jodie Chesney zonder aanleiding doodgestoken terwijl ze met vrienden in een park zat. En sinds begin dit jaar zijn volgens Britse media al zeker tien tieners in de leeftijd van 14 tot 19 jaar met messteken om het leven gebracht.



Onder meer John Apter, voorzitter van de politievakbond, was aangeschoven in het ochtendprogramma. Hij stelde dat de bezuinigingen onder de huidige premier Theresa May de oorzaak waren van het toegenomen geweld. Er zouden meer agenten op straat moeten komen en meer gevangenissen moeten worden gebouwd, zodat de daders van het geweld gestraft kunnen worden.



Het was de laatste opmerking van Apter die de 38-jarige weerman Beresford deed uitroepen - vanaf de andere kant van de studio, in eerste instantie buiten het bereik van de camera's - dat meer gevangenissen geen oplossing is. “Gevangenissen werken niet. Ze werken niet.” Hij vervolgde: “Ik ben opgegroeid in sommige van de gemeenschappen waarover jullie nu praten. Deze jongens zijn niet bang voor de gevangenis. Als we hun omgeving niet veranderen, verandert er niks. Dit gebeurt al jaren, en het komt lang niet altijd in de media. Optreden door agenten is één ding, maar je moet deze jongens ook een ander perspectief voorhouden.’’

Deze jongens zijn niet bang voor de gevangenis. Als we hun omgeving niet veranderen, verandert er niks Alex Beresford

Uitgesproken

Beresford - die vorig jaar in Engeland meedeed aan Dancing on Ice - heeft een uitgesproken mening die hij vaker toont, onder meer via Twitter. Tegen The Guardian gaf hij uitleg over zijn uitspraken in de ochtendshow. “Het is moeilijk voor mij, als iemand met een zwarte vader, die is opgegroeid in sommige buurten waar de jonge daders vandaan komen, om dan anderen erover te horen praten en niks te kunnen zeggen. Het is makkelijk om je vinger te wijzen naar donkere jongens als je niet zo’n moeilijke jeugd hebt gehad. Maar in de media zien we alleen het eindplaatje (het steekincident, red.) en niet wat daaraan vooraf ging.”

Zijn betoog op televisie leverde hem veel lof op. 'Goed gedaan Alex Beresford. Je ging ervoor en hield het 100% echt. Je deed het ongelooflijk goed. Dankje!’ schreef iemand op Twitter. Iemand anders voegde toe: ‘Alex Beresford waarde in het debat rond als een storm. Dankje voor het laten horen van je stem in dit debat!’

(lees door onder de tweets)

Sharron 💝 on Twitter Well done @alexberesfordTV , you went there and kept it 100% real, you did incredible well. Thank you! 👍🏽

Lady Penelope on Twitter @GMB @alexberesfordTV wades into the #knifecrime debate like a storm. Thanks for adding your voice to the debate!!!! It is very easy for others to sit on the other side of the fence and spout figures and opinions.

Grote vriendelijke reus

Trots retweette de weerman een aantal van de berichten, maar dit weekend raakte het geweld plots met een grote klap zijn familie. Zijn 29-jarige neef Nathan Armstrong werd volgens Engelse media gisteren vlak na middernacht neergestoken in een chique wijk in het zuidwesten van Londen. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn hoe drie mannen op straat met elkaar praten. Daarna verdwijnen ze even uit beeld. Vervolgens komen twee van hen terug in beeld, één strompelt en zakt ineen op straat. Medische hulp kwam te laat voor Beresfords neef.

Een bron nabij de familie vertelt tegen The Sun dat de weerman erg geschokt is. “Het is zo erg, zeker als je beseft dat hij zich zo kort geleden nog zo duidelijk uitsprak over het geweld.” Zijn neef werd ‘BFG’ genoemd, de afkorting van de Engelse vertaling van de ‘Grote Vriendelijke Reus’, wat weer de titel van het kinderboek van Roald Dahl is. Nathan Armstrong was lang en stond bekend als zachtaardig en vriendelijk.