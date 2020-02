Britse vrouw wilde aanslag plegen in St Paul's Cathedral in Londen: “Liefst met Kerstmis of Pasen” ADN

21 februari 2020

14u45

Bron: ANP 9 Een Britse vrouw heeft toegegeven dat ze een zelfmoordaanslag wilde plegen in St Paul's Cathedral in Londen. Dat melden Britse media. De vrouw is een aanhanger van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De 36-jarige Safiyya Amira Shaikh uit Hayes, een buitenwijk van Londen, zocht contact met mensen die explosieven konden maken en bezocht ook haar beoogde doelwit.

Undercover

Shaikh, die geboren werd als Michelle Ramsden, zag eerder ook een hotel als mogelijk doelwit. Voor haar arrestatie in oktober bouwde de vrouw een relatie op met twee undercoveragenten, die zich voordeden als moslimextremisten.



Via de chat-app Telegram stuurde zij hen berichten. Daarin stond onder meer dat ze "veel wilde moorden". Ook zei Shaikh het liefst toe te willen slaan met Kerstmis of Pasen, omdat er dan "meer doden" zouden vallen. Verder stuurde ze ook beelden door van St Paul's Cathedral.

Extreem

In 2007 bekeerde Shaikh zich tot de islam en schaarde zich later achter IS. Vanaf 2016 stopte de vrouw met moskeebezoeken, omdat ze bang was dat anderen haar extreme opvattingen zouden opmerken. De rechter doet op 12 mei uitspraak in de zaak. Tot die tijd blijft Shaikh in hechtenis.

