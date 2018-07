Britse vrouw overleden na vergiftiging met zenuwgif Novitsjok IVI

08 juli 2018

23u01

Bron: BBC, ANP 0 Dawn Sturgess (44), de Britse vrouw die vorige week zaterdag vergiftigd raakte met N ovitsjok , is overleden. Dat melden Britse media. De politie opent nu een moordonderzoek.

De Britse moeder van drie is bezweken aan hartfalen. Sturgess kwam in de plaats Amesbury, in de buurt van Salisbury, in contact met Novitsjok, mogelijk nadat ze iets had opgeraapt dat besmet was. Onderzoek moet nog de precieze omstandigheden uitwijzen. Ook de partner van Sturgess, Charlie Rowley, is opgenomen in het ziekenhuis. Hij verkeert nog steeds in kritieke toestand.

De vergiftiging komt enkele maanden na de aanslag op de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia met hetzelfde zenuwgif in Salisbury. Skripal en zijn dochter hebben de vergiftiging wel overleefd.

Novitsjok is tijdens de Koude Oorlog ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.