Britse vrouw noemt nieuwe echtgenote van ex “paard” op Facebook en riskeert nu celstraf in Dubai kg

08 april 2019

07u20

Bron: BBC, The Guardian 1 Een vrouw uit London riskeert twee jaar cel in de Verenigde Arabische Emiraten omdat ze de nieuwe echtgenote van haar ex-man twee jaar geleden een “paard” noemde op Facebook. De vrouw was met haar dochter op weg naar de begrafenis van haar ex toen ze werd opgepakt in Dubai.

De 55-jarige Laleh Shahravesh was achttien jaar getrouwd met haar ex-man, waarbij het koppel acht maanden in de Verenigde Arabische Emiraten verbleef. Daarna trok de vrouw met haar dochter terug naar het Verenigd Koninkrijk. Het was de bedoeling dat haar man later zou overkomen, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk vroeg hij vanuit de Verenigde Arabische Emiraten een scheiding aan, rapporteert The Guardian.



Kort daarna, in 2016, zag Shahravesh op Facebook plots dat haar ex in het huwelijksbootje stapte met een nieuwe vrouw. Dat kon ze maar moeilijk verkroppen. In de commentaarsectie onder de trouwfoto’s slingerde ze het kersverse bruidspaar enkele verwensingen naar het hoofd. “Ik hoop dat je snel onder de grond zit, jij idioot. [...] Je verliet me voor dit paard”, schreef ze onder andere.

Op weg naar begrafenis

In maart van dit jaar werd de vrouw gearresteerd in Dubai voor haar uitlatingen. Ze was toen samen met haar dochter op weg naar de begrafenis van haar man, die kort daarvoor was gestorven aan een hartaanval. Bij aankomst op de luchthaven werd ze opgepakt.



In de Verenigde Arabische Emiraten kan een persoon vervolgd worden voor beledigende statements op sociale media. De vrouw riskeert tot twee jaar in de gevangenis en een boete van maximaal 58.000 euro, ook al bevond ze zich in het Verenigde Koninkrijk op het moment dat ze de opmerking schreef.

Vast

Shahravesh werd een tijdlang vastgehouden door de politie, maar zou inmiddels vrij zijn op borgtocht. Haar paspoort werd wel geconfisqueerd, zodat ze het land niet kan verlaten, waardoor haar 14-jarige dochter alleen moest terugreizen.



De vrouw krijgt de hulp van Detained in Dubai, een organisatie die zich inzet voor buitenlanders die vastzitten in Dubai, en werd al gecontacteerd door het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide vroegen de vrouw om haar belediging in te trekken, maar dat weigerde ze.



Volgens Detained in Dubai is de vrouw onder de indruk van haar aanhouding. Ook haar tienerdochter, die aanwezig was tijdens de arrestatie op de luchthaven, “is door een hel gegaan”, vertelde directrice Radha Stirling aan BBC. Volgens haar worden Britten te weinig gewaarschuwd voor de strenge wetgeving rond cybercriminaliteit in de Verenigde Arabische Emiraten.



Buitenlandse Zaken laat weten dat het samenwerkt met de vrouw en haar familieleden om de situatie op te lossen.