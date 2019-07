Britse vrouw krijgt rekening van bijna 100.000 euro voor nepkaping Tom Tates

17 juli 2019

17u36

Bron: AD.nl 0 Een Britse vrouw krijgt van luchtvaartmaatschappij Jet2 een vette rekening van omgerekend 94.000 euro omdat ze tijdens een vlucht van Londen naar Turkije deed alsof ze het toestel wilde kapen. Tijdens die actie riep ze keihard ‘iedereen gaat dood’, waarna grote paniek uitbrak en het vliegtuig onder begeleiding van twee straaljagers moest terugkeren.

Chloe Haines (25), de vrouw in kwestie, stond tijdens de vlucht op 22 juni van de Britse prijsvechter plots op uit haar stoel en rende vervolgens luid schreeuwend richting cockpit. Uiteindelijk duurde haar nepgijzeling ongeveer 45 minuten. Haines kon door medepassagiers worden overmeesterd, waarna ze na de landing op luchthaven Stansted bij Londen kon worden gearresteerd.

Volgens de Britse tabloids Daily Mail en The Sun waren de inzittenden van de goedkope vlucht ‘doodsbang’ en had de omgeving van Londen veel last van de luide knal die ontstond door het breken van de geluidsbarrière, toen twee gealarmeerde Typhoon-straaljagers van de Royal Air Force (RAF) met topsnelheid richting de Airbus 321 vlogen. Daarnaast liepen andere vluchten vanaf de luchthaven vertragingen op van minimaal een half uur.

Consequenties

Steve Heapy, de directeur van Jet2, noemt de actie van de vrouw ‘één van de ernstigste incidenten met passagiers die we ooit hebben meegemaakt’. “Ze zal de consequenties van haar gedrag hoe dan ook moeten aanvaarden. We zullen alle gemaakte kosten op haar verhalen.” Hij benadrukt dat dergelijke misdragingen nooit zullen worden getolereerd. “Laat dit een waarschuwing zijn voor anderen die van plan zijn de orde aan boord te verstoren.”

Waarom de vrouw besloot het toestel te ‘kapen’, is onduidelijk. Volgens Britse media was ze ‘stomdronken’. Ze werkt als sinds 2017 bij de Britse koffieketen Costa Express en verder is over haar bekend dat ze twee weken voor het incident een rijverbod van 28 maanden had gekregen wegens rijden onder invloed. In het verleden werd ze ook al eens drie keer veroordeeld tot een taakstraf en geldboetes voor gewelddadige aanvallen op personen.

Behalve de geldboete van 94.000 euro krijgt de vrouw waarschijnlijk van Jet2 een levenslang vliegverbod. Wanneer ze voor de rechter moet verschijnen is nog niet bekend.