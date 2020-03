Britse vrouw in hotel op Tenerife test positief op coronavirus KVE

03 maart 2020

18u00

In het door het coronavirus getroffen hotel op Tenerife heeft een Britse vrouw positief getest op Covid-19, zo meldt de Britse zender Sky News. In dat hotel zitten meer dan 700 toeristen vast, onder wie een honderdtal Belgen.

Het gaat om het hotel H10 Costa Adeje Palace, waar de Britse op 23 februari is aangekomen, zo citeert Sky News gezondheidsfunctionarissen. Zij maakte geen deel uit van de initiële groep van tien Italianen bij wie een eerste geval was vastgesteld. Op het Spaanse eiland is in totaal bij zeven mensen het nieuwe virus vastgesteld.

De vrouw vertoeft nu geïsoleerd in een ziekenhuis. Ze is in goede gezondheid. De autoriteiten proberen na te gaan met wie ze nauw in contact is gekomen.

In hotel H10 Costa Adeje Palace zitten meer dan 700 toeristen vast, onder wie een honderdtal Belgen, voor een isolatieperiode van veertien dagen. Vrijdag mochten 130 mensen het hotel verlaten, onder wie ook 15 Belgen.

De Belgische TUI-woordvoerder Piet Demeyere is nog niet op de hoogte gebracht vanuit Spanje over het nieuwe positieve geval. Er verblijven nog honderd Belgische TUI-gasten in het hotel. “Die hebben de vraag gekregen om tweemaal daags, een keer in de ochtend en een keer in de avond, hun temperatuur op te meten”, aldus Demeyere. “En uiteraard moeten ze zich meteen melden, wanneer ze koorts maken. Voor het overige is het zo dat de gasten van het H10 Costa Adeje palace hotel in principe in quarantaine blijven tot 10 maart.”