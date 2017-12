Britse vrouw drie jaar in Egyptische cel voor smokkelen pijnstillers LB

13u34

Een Egyptische rechtbank heeft een Britse vrouw veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het smokkelen van pijnstillers. Laura Plummer, een 33-jarige winkelmedewerkster uit Hull, werd in oktober gearresteerd nadat in haar koffer Tramadol-tabletten waren gevonden.

Haar familie zei tegen Britse kranten dat ze de tabletten had gekocht voor haar Egyptische partner die in de Rode Zee-badplaats Hurghada woonde. Plummer woonde gisteren een hoorzitting bij in haar zaak, voor de veroordeling vandaag.

Tramadol is een geneesmiddel op doktersvoorschrift in Groot-Brittannië, maar het is verboden in Egypte.

Plummer werd gearresteerd bij aankomst uit Groot-Brittannië in oktober en haar detentie werd tweemaal verlengd.