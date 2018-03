Britse vrouw die meevocht met Koerden gedood in Afrin IVI

19 maart 2018

08u58

Bron: ANP, BBC 0 Een Britse vrouw die meevocht met Koerdische milities is omgekomen in Syrië. Het konvooi met de 26-jarige Anna Campbell uit East Sussex zou zijn getroffen door een raket, berichten Britse media. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Britse vrouw in Syrië sneuvelt aan de zijde van de Koerden.

Campbell is in mei 2017 vertrokken naar Syrië. Ze sloot zich aanvankelijk aan bij de zogenoemde Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ) om terreurorganisatie IS te bestrijden. De vrouw zou haar bevelhebbers in januari hebben gesmeekt om naar Afrin gestuurd te worden, waar de Koerden vechten tegen de Turken en hun bondgenoten.

"Zij weigerden eerst, maar ze stond erop. Ze verfde zelfs haar blonde haar zwart om als westerling minder op te vallen'', aldus een YPJ-bron. "Uiteindelijk gaven ze toe en mocht ze gaan.'' Een Turkse luchtaanval heeft haar vorige week donderdag het leven heeft gekost.

De vader van Campbell zegt tegen de BBC dat zijn dochter "idealistisch'' en "erg vastberaden'' was. "Ze wou een betere wereld creëren en deed er alles aan om dat ook te doen", zegt haar vader. "Natuurlijk heb ik haar gezegd dat ze haar leven in gevaar brengt, dat besefte ze zelf ook." Campbell kreeg pas zondag te horen dat zijn dochter was omgekomen. "Ik heb het gevoel dat ik meer had moeten doen om haar over te halen naar huis te komen, maar ze was niet tegen te houden.''