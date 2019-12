Britse vrouw (32) steekt zoontje dood na mishandeling en seksuele vernedering door echtgenoot Sebastiaan Quekel

20 december 2019

02u06

Bron: AD.nl 14 Een 32-jarige voormalige stewardess uit Engeland heeft in 2017 haar zoontje van bijna 2 doodgestoken na jarenlange psychische en lichamelijke mishandeling door haar echtgenoot, een piloot. Hij stond donderdag in de rechtbank waar hij 18 maanden tegen zich hoorde eisen voor het geestelijk kapotmaken van zijn toenmalige echtgenote, die hij tot waanzin had gedreven.

De 33-jarige Peter Chilvers, piloot bij Ryanair, werd vandaag veroordeeld tot de gevangenisstraf van anderhalf jaar voor het stelselmatig bedreigen en intimideren van zijn vriendin Magda Lesicka. Zij was in juli van dit jaar al veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van hun bijna 2-jarige zoontje James in hun huis in Wythenshawe, in de omgeving van Manchester.

Seksueel vernederd

Het koppel was sinds 2010 samen, maar Chilvers bedroog zijn echtgenote vanaf 2014 met een andere stewardess die inmiddels zijn huidige partner en moeder voor zijn twee jonge dochters is. In de loop der jaren werd de relatie tussen de piloot en Lesicka steeds slechter: ze werd mishandeld, seksueel vernederd en geïsoleerd van familie en vrienden.

Toen Lesicka op een dag aangaf te vertrekken en James mee te nemen, werd ze door haar man met de dood bedreigd. De piloot eiste dat ze samen zouden blijven en kocht daarom een nieuw huis in het dorp Chchire in Wincham. Saillant detail is dat hij op dat moment al langere tijd vreemdging met de andere stewardess. Toen Lesicka daar op een gegeven moment achterkwam, liep de situatie compleet uit de hand.

Verminderd toerekeningsvatbaar

In een vlaag van verstandsverbijstering stak de vrouw haar zoontje dood en probeerde ze vervolgens zelfmoord te plegen. Dat mislukte. Chilvers kwam op tijd binnen en bracht haar met spoed naar het ziekenhuis, niet wetende dat zijn zoon James op de bovenste verdieping dood lag te bloeden. De politie trof later in de nacht het levenloze lichaampje van het kindje aan.

Onderzoek dat de politie heeft gedaan toont aan dat Lesicka verminderd toerekeningsvatbaar was op het moment van de fatale steekpartij. Zelf zegt ze zich er niets meer van te kunnen herinneren. “Het is moeilijk om mezelf als slachtoffer te zien, gezien de tragische uitkomst. Ik weet dat mijn leven voor altijd is veranderd en er is niets dat ik kan doen om het te veranderen. Ik heb de rest van mijn leven om over deze gebeurtenissen na te denken. Een ontmoedigend vooruitzicht.”

Leven kapotgemaakt

De relatie met de piloot heeft haar leven kapotgemaakt, vindt ze. “Toen ik een relatie met Peter begon, had ik absoluut geen idee dat hij zo’n dominant monster zou zijn. Het is belangrijk dat het publiek begrijpt wat het misbruik van Peter met mij heeft gedaan. Hij heeft me kapotgemaakt. Peter is verantwoordelijk en ik ben echt doodsbang dat hij dit iemand anders ook aan zal doen.”

Door de lange gevangenisstraf die Lesicka kreeg, 15 jaar, heeft ze weinig meer over om voor te leven, vertelde ze eerder. “Dit is mijn last om te dragen. Ik accepteer het in de hoop dat ik op een dag verder kan. Ik ben door Peter gebroken. Ik ben nu alleen, voel me lelijk, waardeloos, weerloos, beschaamd, schuldig en zwak”, zo citeren Britse tabloids de vrouw.

Pestkop

Chilvers werd door zijn echtgenote beschuldigd van verkrachting, maar is daarvan vrijgesproken. Toch liet de rechter verder geen spaan van hem heel. “Hoewel ik accepteer dat de jury je heeft vrijgesproken van de ernstigere seksuele misdrijven, is het zonder twijfel zo dat je Lesicka bleef behandelen als je seksueel eigendom, zelfs toen je haar bedroog met een ander”, aldus de rechter, die Chilvers omschreef als een ‘egoïstische pestkop’.

“Chilvers heeft zijn vriendin bijna twee jaar lang onderworpen aan ‘opzettelijke, meedogenloze en uiteindelijk overweldigende psychologische kwelling”, voegde de rechter daaraan toe. De piloot ontkende alle aantijgingen, maar moet toch genoegen nemen met anderhalf jaar gevangenisstraf.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.