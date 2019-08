Britse voedingsindustrie vreest maandenlange tekorten door harde brexit TMA

De Britse voedingsindustrie trekt aan de alarmbel over een mogelijke harde brexit. Ze vreest dat er in dat geval tekorten aan bepaalde producten zullen zijn, die weken of zelfs maanden kunnen aanslepen, berichten Britse media op basis van sectororganisatie 'Food and Drink Federation' (FDF).

"Een no-deal exit zou desastreus zijn voor de voedingsindustrie", waarschuwt Tim Rycroft van de FDF op de BBC-radio. "Er zullen selectieve tekorten zijn, en die zullen niet voorspelbaar zijn, doordat het zal afhangen van welke vrachtwagens door de grenscontroles raken en welke niet. We verwachten ernstige hinder, die weken of zelfs maanden na de brexit kan aanslepen.”

Chaos

Premier Boris Johnson is van plan om zijn land uiterlijk op 31 oktober uit de Europese Unie te laten vertrekken, met of zonder akkoord met de Europese instellingen. Een ‘no-deal’ dreigt voor chaos te zorgen aan de grens met het Verenigd Koninkrijk. De Britse voedingsindustrie trekt daarom aan de alarmbel en vraagt om extra maatregelen zodat bedrijven zich kunnen indekken. Zo zouden voedingsbedrijven onder elkaar afspraken moeten kunnen maken rond voorraden, klinkt het. Dat is nu nog wettelijk verboden.

30 opslagmagazijnen

De voedingsindustrie merkt ook op dat de timing van de brexit -op 31 oktober- meer problemen oplevert voor de voedingsindustrie dan de vroegere datum, in het voorjaar. Eind oktober is de sector meer afhankelijk van import voor wat betreft verse voeding. Ook is er dan minder plaats in opslagruimtes. "Het Verenigd Koninkrijk zou dertig grootschalige magazijnen nodig hebben, enkel om de voedselbevoorrading voor een week extra te voorzien", zegt een ingewijde aan de Britse zender BBC. Maar in regeringskringen benadrukt men dat de helft van het voedsel in het Verenigd Koninkrijk uit eigen land komt. "De rest wordt geïmporteerd, 30 procent uit de Europese Unie en 20 procent uit andere landen. Er zullen dus geen algemene voedseltekorten zijn nadat we de EU hebben verlaten."