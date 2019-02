Britse vliegtuigmaatschappij failliet door brexit IB

16 februari 2019

23u43

Bron: ANP, flymbi.com 0 De Britse regionale luchtvaartmaatschappij flybmi heeft faillissement aangevraagd, onder meer vanwege de brexit. De luchtvaartmaatschappij heeft dit gisterenavond op haar website aangekondigd.

Alle vluchten zijn met onmiddellijke ingang geannuleerd. Flybmi-klanten is gevraagd contact op te nemen met hun creditcardmaatschappijen, reisbureaus of flybmi-partnermaatschappijen voor terugbetaling. De luchtvaartmaatschappij bood vluchten aan met zeventien vliegtuigen naar 25 Europese bestemmingen, waaronder Brussel.

Er zijn volgens het bedrijf verschillende redenen voor het besluit, waaronder algemene problemen in de sector, maar ook het geplande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie eind maart. Hierdoor worden de kerosineprijzen hoger omdat Britse luchtvaartmaatschappijen gedeeltelijk worden uitgesloten van de handel in emissierechten door de EU. De aanhoudende onzekerheid heeft er ook toe geleid dat de luchtvaartmaatschappij waardevolle contracten heeft verloren.

De luchtvaartmaatschappij heeft in totaal 376 mensen in dienst in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en België. “Met pijn in ons hart hart moeten we deze onvermijdelijke aankondiging vandaag doen”, aldus flybmi.

