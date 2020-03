Britse vice-staatssecretaris van Volksgezondheid besmet met coronavirus IB

11 maart 2020

01u21

Bron: Belga, ANP 2 Bij de Britse vice-staatssecretaris voor mentale gezondheidszorg Nadine Dorries is het nieuwe coronavirus vastgesteld. De 62-jarige politica bevestigde het nieuws zelf en liet in een verklaring weten dat ze alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen toen ze hoorde van de positieve test en in thuisisolatie zit.

"De Britse Openbare Gezondheidsorganisatie is een gedetailleerd contactonderzoek gestart en het ministerie en mijn parlementair bureau volgen nauwgezet de adviezen op", meldde Dorries.

Volgens The Times is nog niet bekend door wie Dorries besmet is geraakt. Dorries had contact met honderden personen in het Britse parlement in de afgelopen week en was aanwezig op een receptie met premier Boris Johnson in de ambtswoning Downing Street 10. Ze zou afgelopen vrijdag ziek zijn geworden. Gisterenavond bleek dat ze besmet was met het coronavirus.

Meer over Nadine Dorries