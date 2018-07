Britse verzorgster opgepakt op verdenking van moord op acht pasgeboren baby's kg

03 juli 2018

11u55

Bron: BBC 0 Een Britse verzorgster wordt verdacht van de moord op acht pasgeboren baby's en een poging tot moord op nog zes baby's in een ziekenhuis in het Britse Chester. De vrouw is deze ochtend opgepakt, zo meldt BBC.

Het Countess of Chester-ziekenhuis schakelde in mei jaar de politie in nadat ze een opvallend hoog aantal overlijdens opmerkten op de dienst neonatologie. Sindsdien loopt er een onderzoek naar de dood van in totaal zeventien pasgeboren baby's in het ziekenhuis tussen maart 2015 en juli 2016. Daarnaast werden ook vijftien "niet-fatale bezwijkingen" onderzocht: mogelijk pogingen tot moord die mislukten.

De verzorgster die is opgepakt, wordt verdacht van veertien van de gevallen, oftewel acht moorden en zes moordpogingen.

"Belangrijke stap vooruit"

De politie noemt de arrestatie "een belangrijke stap vooruit", maar laat weten dat ze voorlopig geen verdere informatie kunnen prijsgeven.

Het ziekenhuis zegt in een schriftelijk statement dat ze alle steun verlenen aan de politie. "De hulp inschakelen van de politie is niet iets dat we zomaar doen, maar we moeten al het mogelijke doen om te begrijpen wat er gebeurd is en om de antwoorden te krijgen waar wij en de families zo wanhopig naar verlangen." De afdeling neonatologie blijft gewoon open, voegt het ziekenhuis toe.

