Britse verpleegster (29) gestorven aan coronavirus: "Ze had nog haar hele leven voor de boeg"

08 april 2020

16u45

Bron: Daily Mail, The Sun 20 Rebecca Mack (29) uit Newcastle is deze week bezweken aan het coronavirus. Normaal zou ze nog een heel leven voor zich gehad hebben, maar Covid-19 besliste daar anders over. Haar collega’s en vrienden hebben hulde gebracht aan de jonge vrouw.

Onder de meer dan 7.000 coronadoden in het Verenigd Koninkrijk zijn veertien artsen en verplegers. Rebecca is een van hen. Over de omstandigheden van haar dood is verder niets bekendgemaakt, maar op sociale media hebben bedroefde collega’s, familieleden en vrienden een eerbetoon gebracht.

“Ze was eerlijk, warm en charismatisch. Ze werkte hard en maakte haar familie elke dag trots”, schreef Sarah Bredin-Kemp, een van Rebecca’s beste vrienden, op Facebook. “Ze wist wat ze waard was en nam nooit genoegen met minder, en ze wilde ook niet dat haar vrienden met minder genoegen namen. Ze was zo trots op haar werk en zo blij met zulke geweldige collega’s.



Rebecca’s collega, Jamie Young, postte eveneens op sociale media hoe verdrietig hij was en hoe diep geraakt door haar dood. Hij schreef: “Vandaag verloor de NHS (National Health Service) een absoluut geweldige verpleegster. Op 29-jarige leeftijd had ze haar hele leven nog voor de boeg.”

De jonge vrouw werkte als verpleegster op de kinderkankerafdeling van het Royal Victoria ziekenhuis in Newcastle upon Tyne vooraleer ze aan de slag ging bij de spoedeisende medische dienst.

De hemel heeft zojuist een echte engel mogen ontvangen Keith Cowell

Keith Cowell uit Newcastle vertelde aan The Sun hoe goed Rebecca voor zijn dochter Sarah had gezorgd tijdens haar chemotherapie. “Becca was een lieve jonge vrouw die altijd lachte, ook al werkte ze op een zware afdeling. Het is zo eng wanneer dit met iemand gebeurt die je kent. De hemel heeft zojuist een echte engel mogen ontvangen.”

Rebecca werd door een vriendin omschreven als iemand die “net begonnen was aan haar leven”, eraan toevoegend dat ze op het punt stond haar eerste huis te kopen. In een op post op Facebook zei Cheryl Murphy: “Vanavond steken we een kaars aan voor een vriendelijke, zorgzame verpleegster die helaas haar leven verloor aan Covid-19. Ze was net klaar om haar eerste huis te kopen. Ze glimlachte altijd. Het ga je goed daar in het paradijs.”

Vandaag stierven er nog eens 936 patiënten aan het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een recordaantal doden op een dag en brengt de totale dodentol op 7.095.

