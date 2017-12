Britse veiligheidsdienst "vroeg paramilitaire organisatie om Ierse premier te vermoorden" kv

Bron: BBC, The Telegraph 5 Getty Images De Britse premier Margaret Thatcher met de Ierse premier Charles Haughey. De Britse veiligheidsdienst MI5 heeft een paramilitaire organisatie gevraagd om een aanslag te plegen op de Ierse premier tijdens het hoogtepunt van het Noord-Ierse conflict. Dat beweert de organisatie in een brief die de Ierse overheid 30 jaar na de feiten openbaar maakt.

Uit de vrijgegeven documenten blijkt dat de Ierse premier Charles Haughey in 1987 een brief kreeg van de Ulster Volunteer Force (UVF), een Loyalistische Noord-Ierse organisatie, dat de Britse inlichtingendiensten hem dood wilden. De UVF was gekant tegen een eengemaakt Ierland, steunde de Britse monarchie en wilde dat Noord-Ierland deel bleef uitmaken van het Verenigd Koninkrijk.

In de brief beweert de UVF dat ze “in 1985 benaderd werden door een MI5-officier die deel uitmaakte van het kantoor in Noord-Ierland en gebaseerd was in Lisburn, zijn zogezegde naam was Alex Jones.”

“Hij vroeg ons om u te executeren,” aldus de auteurs van de brief, die beweren dat ze niet op het voorstel wensten in te gaan. “We werden gevraagd of we de verantwoordelijkheid zouden opeisen als u vermoord werd. We weigerden.”

Persoonlijke informatie

De brief was opgesteld op papier met een UVF-briefhoofd en bevatte informatie over Haughey’s persoonlijke levensstijl: zijn auto’s, zijn privéjacht, zijn landhuis in Dublin, en Inishvickillane, een eiland voor de zuidwestkust van Ierland dat hij kocht in 1974. Die informatie zou de UVF gekregen hebben van de Britse inlichtingendiensten.

Seán Haughey, zoon van de ondertussen overleden premier, heeft aan de Ierse zender RTÉ bevestigd dat zijn familie op de hoogte was van de doodsbedreigingen en ze ernstig nam.

30 jaar

Haughey ontving de brief twee jaar nadat Margaret Thatcher de ‘Anglo-Irish Agreement’ tekende. Die vormde de basis voor het akkoord van Belfast dat in 1998 een einde maakte aan de onrust en het geweld in Noord-Ierland.

De brief maakt deel uit van een reeks documenten van het Ierse Nationale Archief die voor het eerst in 30 jaar openbaar gemaakt worden.

