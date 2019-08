Britse vakantiegangster bevalt veel te vroeg: “Nu moeten we nog maanden in VS blijven, rekening zal oplopen tot 330.000 euro” Sven Van Malderen

30 augustus 2019

22u03

Bron: The Mirror 4 Intens geluk, maar tegelijk ook brute pech: een Brits koppel houdt gemengde gevoelens over aan de geboorte van hun dochter Lily. Het meisje kwam drie maanden te vroeg ter wereld en vecht nu in het ziekenhuis voor haar leven. Miserie troef dus, maar voor Louis Borrill en zijn verloofde Yeridiana Chazares komt er nog een kopzorg bij. Zij waren op het moment van de bevalling immers op vakantie in de Verenigde Staten. En daar zullen ze nu verplicht moeten blijven tot Lily voldoende aangesterkt is. Een medische reisverzekering hebben ze niet, waardoor de rekening dreigt op te lopen tot ruim 330.000 euro.

Chazares bezocht haar familie in Baltimore om het heuglijke nieuws van haar zwangerschap te vieren. Toen ze zich op een ochtend koortsig voelde, besloot ze voor alle zekerheid naar een hospitaal te gaan. “Daar kregen we te horen wat er werkelijk aan de hand was: ze stond op het punt om te bevallen”, vertelt Louis. “Natuurlijk hadden we dit niet zien aankomen. Het was de bedoeling dat ze in onze thuisstad Scunthorpe geboren zou worden.”

“De uren in aanloop naar de geboorte waren hectisch. We wisten niet wat doen en maakten ons allebei heel wat zorgen. Maar tegelijk beseften we ook dat we kalm moesten blijven, onze dochter kon elk moment geboren worden.”

De volgende ochtend kwam Lily ter wereld met een gewicht van amper 765 gram. Ze kon niet zelfstandig ademen en moest met een buisje in leven gehouden worden.

In drie weken tijd heeft het meisje heel wat progressie gemaakt. Al waren er tussendoor ook nog enkele zeer benauwde momenten. Zo stokte haar ademhaling twee keer en moest ze gereanimeerd worden. Maar vechten, dat blijft het kleintje onvermoeid doen. “Ze maakt mij onwaarschijnlijk trots”, maakt Louis duidelijk.

“De weeën en de keizersnede deden natuurlijk geen deugd. Maar die pijn stelt niets voor met wat ik voel als ik haar met al die draadjes in de couveuse zie liggen”, legt Chazares uit. “Ik bleef het mezelf verwijten: had ik het maar anders aangepakt, dan zou Lily misschien wel de volle negen maanden in mijn buik gebleven zijn.”

“De dokters hebben er gelukkig wel goede hoop in. Ze ademt, beweegt en wordt almaar sterker. Ik wil haar zo snel mogelijk mee naar huis nemen.”

Volgens de artsen zal het echter nog drie à vier maanden duren vooraleer Lily volledig uit de gevarenzone zal zijn. Eerder mag ze het ziekenhuis absoluut niet verlaten. “We hebben geen medische verzekering genomen omdat die 4.400 euro kostte”, aldus Louis. “Er werd net vanwege de zwangerschap stevig doorgerekend. Voor tien dagen leek ons dat echter serieus overdreven. Nu keert die beslissing als een boemerang in ons gezicht terug.”

Het koppel is een geldinzamelingsactie gestart om de gepeperde ziekenhuisrekening te kunnen betalen. De teller staat voorlopig op ruim 2.000 euro.