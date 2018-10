Britse tv-presentatrice had al 35 miskramen: “Dokters weten niet wat er mis is”



IB

16 oktober 2018

05u21

Bron: Daily Star, news.com.au, Instagram 0 Een Britse tv-presentatrice heeft openlijk gesproken over een stil verdriet dat ze al jaren met zich meedraagt: Alex Kramer had in zeven jaar maar liefst 35 miskramen. In april verloor ze nog een ongeboren tweeling. De vrouw, inmiddels veertig, maakt zich nu op voor een laatste IVF-behandeling. “Als die niet lukt, moet ik het loslaten.”

Alex Kramer woont samen met haar verloofde Scott in noord-Londen. Samen heeft het koppel twee kinderen, Isobella (6) en Josh (4). Voor Isobella gezond ter wereld kwam, kreeg Kramer negen miskramen, voor Josh arriveerde nog eens vijf. De kinderen zijn gelukkig gezond, maar hun moeder zou heel graag nog een derde kindje willen.

lees verder onder de foto van Alex en haar zoontje Josh:

Pogingen om dat kindje te maken, liepen uit op nog eens twintig miskramen voor Kramer en haar partner: de laatste was in april, toen ze een tweeling verloor. “Ik ben gezegend met twee mooie kinderen en veel mensen zullen niet begrijpen waarom ik nog zo graag een derde wil als het zo moeilijk gaat. Maar de droom om nog een keer kleine babyhandjes vast te houden en kleine babyvoetjes te kussen is te sterk. Dat gevoel is sterker dan de rouwgevoelens en de pijn van elke miskraam”, zegt de Londense in de Britse media.

Hoop blijft

Vier jaar na hun eerste ontmoeting besloten Kramer en haar partner aan kinderen te beginnen. Helaas bleek al snel bij een afspraak bij de huisarts dat de vrouw een miskraam had. “Ik was er kapot van”, zegt Kramer. “Je denkt, laten we het opnieuw proberen, maar ik had uiteraard geen enkel idee van wat ons nog te wachten zou staan.”

Dokters hebben geen verklaring kunnen vinden waarom Kramer al zoveel ongeboren baby’s verloren heeft. “Ik heb elke mogelijke test ondergaan, elk onderzoek doorstaan, maar dokters kunnen niet zeggen wat er aan de hand is. Aangezien ik twee gezonde kinderen heb kunnen baren, blijft ik hopen. Elke maand denk ik: wat als dit de maand is dat ik mijn derde baby verwacht? Maar nu, na zeven jaar en minstens 35 miskramen, denk ik niet dat ik ooit zal weten waarom het zo vaak is misgegaan.”

lees verder onder de foto:

'Freak'

Kramer en haar partner zullen nog een laatste IVF-behandeling ondergaan. “Als die niet aanslaat, dan stoppen we ermee en moet ik het loslaten”, zegt de vrouw. “De afgelopen zeven jaar heb ik me vaak een ‘freak’ gevoeld. Een miskraam is nog steeds taboe en iets dat je meestal verborgen houdt. Aan de vrouwen die hier ook doorheen gaan: het is oké om je verdriet te tonen, om bedroefd te zijn en om steun te vragen van degenen die het dichtst bij je staan. Je hoeft het niet geheim te houden of af te doen als een kleinigheidje. Het is jouw realiteit en jouw pijn.”

Ook voor mensen die niet zo goed weten hoe ze om moeten gaan met vrouwen die een miskraam hebben gehad, heeft Kramer advies. “Als je niet begrijpt waar iemand doorheen gaat, maakt dat niet uit: zorg er gewoon voor dat je vriendelijk bent. Als vrouwen moeten we meer mededogen hebben voor elkaar.”

Hart onder de riem

Alex Kramer hoopt dat door haar verhaal te doen, ze andere vrouwen die in dezelfde situatie zitten, een hart onder de riem kan steken. Ook hoopt ze het taboe rond miskramen te doorbreken. Dat haar verhaal al meteen resoneert, blijkt uit een reactie van een vrouw, die al 39 miskramen heeft gehad. "Er zijn al zoveel mensen geweest die me een leugenaar genoemd hebben, omdat het niet mogelijk zou zijn zoveel miskramen te hebben gehad. Om nu eindelijk eens iemand anders te horen met haar verhaal, opent hopelijk de ogen en harten van mensen. Mijn baby is mijn kleine IVF-wonder en ik weet dat jij (Alex Kramer, red.) ongelofelijk moedig bent om voor je derde kindje te gaan, want ik ga voor mijn tweede", schreef de vrouw.