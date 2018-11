Britse Tower of London door 10.000 toortsen verlicht ter herdenking van Wapenstilstand TT

05 november 2018

06u46

Bron: The Guardian, BBC 0 In Londen is gisteren, een week voor Wapenstilstand op 11 november, een eerste indrukwekkende herdenking gehouden van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Volgende week zondag om 11 uur zal het exact 100 jaar geleden zijn dat de Wapenstilstand werd getekend. Aan het beroemde Towergebouw in Londen werden 10.000 toortsen aangestoken om dat te herdenken.

De vlammen werden aangestoken in de opgedroogde slotgracht rond het middeleeuwse kasteel in het hart van de Britse hoofdstad. Een traditionele wachter van de Tower, een Beefeater, stak de eerste toorts aan, waarna de vlam door vertegenwoordigers uit het leger en vrijwilligers verder werd verspreid. Tussendoor weerklonk muziek en werd er ook een minuut stilte in acht genomen.

De ceremonie zal nog tot zondag elke avond herhaald worden.