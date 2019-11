Britse topfotograaf Terry O'Neill op 81-jarige leeftijd overleden PVZ

Bron: DPA 0 De Britse fotograaf Terry O'Neill, die in de jaren zestig wereldberoemd werd met foto's van onder andere The Beatles en The Rolling Stones, is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn agentschap Iconic Images vandaag. O'Neill stierf aan een slepende ziekte.

O'Neill wordt in de mededeling "een van de grootste fotografie-iconen van de voorbije zestig jaar" genoemd. "Zijn legendarische beelden zullen voor altijd aanwezig blijven in onze herinneringen, maar ook in onze harten en in onze gedachten.”

Met zijn foto's geldt O'Neill als een van de chro­ni­queurs van de "Swinging Sixties" in London. Hij vertoefde er tussen de topmodellen, rock- en filmsterren en andere beroemdheden. Hij portretteerde zo iconische acteurs als Michael Caine, Sean Connery, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor en Brigitte Bardot. Later zou hij nog samenwerken met onder meer Elton John, David Bowie en Amy Winehouse.

Een van zijn bekendste foto's maakte hij in 1977 van de Amerikaanse actrice Faye Dunaway, met wie hij enkele jaren getrouwd was. Op die foto poseert Dunaway zittend aan een zwembad, de ochtend nadat ze de Oscar voor beste actrice had gewonnen voor haar hoofdrol in de film "Network".