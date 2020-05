Britse topadviseur Cummings ontkent tweede lange autorit tijdens lockdown gemaakt te hebben IB

24 mei 2020

05u08

Bron: Telegraph, ANP 0 Dominic Cummings, de voornaamste strateeg en adviseur van de Britse premier Boris Johnson, ontkent nog een tweede autorit van ruim 400 kilometer gemaakt te hebben, terwijl hij net als alle andere Britten geacht werd thuis te zitten. Dat schrijft the Telegraph.

Cummings noemt een eerder bericht van The Daily Mirror, dat hij op 19 april is gezien in de buurt van Durham, waar zijn ouders wonen, “volkomen onjuist”.



Cummings vertelde het kantoor van de premier dat hij Durham op 13 april verliet en naar Londen ging. Hij keerde niet meer terug omdat hij de volgende dag weer aan het werk ging, aldus de krant.

Zoon naar grootouders gebracht

Wat wel vaststaat is dat Cummings eind maart, vlak nadat Johnson een nationale lockdown had afgekondigd, naar Durham reed om zijn jonge zoon onder te brengen bij opa en oma. Dat deed hij omdat zijn vrouw Covid-19 onder de leden had. Zelf bleef hij nog een aantal dagen in het noorden in isolatie, maar keerde daarna terug naar Londen. Echter niet voor lang, schreef de Mirror, met als getuige een wandelaar tegen wie Cummings op 19 april zou hebben gezegd dat hij de bloeiende grasklokjes zo mooi vond. De adviseur van de premier ontkent dat echter.

De Britse oppositie vindt de handelswijze van Cummings niet kunnen en eist zijn vertrek. De regering-Johnson voelt daar net als Cummings zelf vooralsnog niets voor.