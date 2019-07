Britse toeristen massaal op de vuist op strand Barceloneta Redactie

18 juli 2019

17u43

Bron: Social 16

Badgasten op het strand van Barceloneta werden zondag opgeschrikt door een vechtpartij. Twee bendes Britse toeristen gingen massaal met elkaar op de vuist. Omstaanders probeerden de heethoofden tevergeefs uit elkaar te houden. De rust keerde pas weer toen in de verte de politiesirenes te horen waren. Het is het zoveelste incident met toeristen in Barcelona. De inwoners zijn de overlast beu en delen de beelden van de vechtpartij massaal op sociale media.