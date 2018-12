Britse toeriste verkracht en beroofd in populaire bestemming Goa in India ADN

21 december 2018

10u54

Bron: Belga 0 In India is een man opgepakt voor het verkrachten en bestelen van een Britse toeriste in de toeristische plaats Goa, in het zuidwesten van het land. Dat meldt de politie.

De 48-jarige vrouw werd gisterenochtend aangevallen, toen ze van het station naar haar hotel wandelde in het dorp Palolem. Volgens de politie had de 31-jarige verdachte haar eerst proberen te bestelen. Hij achtervolgde haar tot in een veld, waar hij haar verkrachtte. Hij vluchtte daarna weg met haar bagage en 20.000 roepie (ongeveer 250 euro) in cash.

Enkele uren later kon de verdachte opgepakt worden in zijn hotelkamer. Hij had haar bankkaart en andere documenten zoals haar paspoort bij zich. Volgens de politie ging de man over tot bekentenissen.



Goa is een van de meest populaire bestemmingen bij de internationale toeristen in India. De autoriteiten vrezen dat zulke misdaden het imago van de bestemming schaden.