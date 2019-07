Britse toerist met schroevendraaier neergestoken in Magaluf nla

29 juli 2019

11u47

Bron: Belga 1 Een Britse tourist is gisterennacht met een schroevendraaier in de ribben neergestoken in Magaluf op het eiland Mallorca. Dat heeft de politie gezegd. De toerist heeft het incident overleefd.

De twintiger was op vakantie in de badplaats. Volgens de politie heeft de man geluk gehad, omdat de schroevendraaier zijn hart en longen net gemist heeft. Zijn toestand is, volgens het ziekenhuis, nu stabiel. Het steekincident vond in de drukbezochte uitgangsstraat in Magaluf plaats.

De dader, een 22-jarige Spanjaard, werd gearresteerd en moet vandaag voor de rechtbank in hoofdstad Palma verschijnen.

Imago opkrikken

Het incident vond dichtbij het nieuwe politiebureau plaats. Magaluf zou meer politie in de straten ingezet hebben om zulke incidenten te voorkomen. De badplaats heeft namelijk een slecht imago. Eerder werden al enkele maatregelen getroffen om het imago te verbeteren, zoals bijvoorbeeld een verbod op happy hours, drank aanbieden, kroegentochten en alcohol drinken op straat.

