Britse toerist al drie maanden vast in Dubai voor onzedelijk gedrag: hij raakte per ongeluk een heup aan

Bron: The Guardian 4 Getty Images In een bar in Dubai werd in juli de 27-jarige Jamie Harron uit Schotland gearresteerd voor onzedelijk gedrag. Hij had in een druk bezochte bar per ongeluk de heup van een andere man aangeraakt, terwijl hij probeerde te voorkomen drank te smossen.

Toen de Schotse Harron met een consumptie in de hand door een dichte groep mensen terug naar zijn tafel ging, hield hij zijn vrije hand boven zijn drankje om te voorkomen dat hij iemand vuil zou maken. Daarbij raakte hij per ongeluk de heup van een man aan, die daar niet mee was opgezet. De man belde de politie en ongeveer een half uurtje later werd de Schotse toerist opgepakt voor onzedelijk gedrag en alcoholgebruik.



Harron ging daarvoor vijf dagen naar de gevangenis van Al Barsha alvorens voorlopig te worden vrijgelaten. Hij moest zijn paspoort inleveren en wacht nu op zijn proces. Hij riskeert een gevangenisstraf tot drie jaar.



De 27-jarige elektricien zit ondertussen al drie maanden vast in Dubai. Hij zegt dat hij ondertussen zijn job is kwijtgeraakt en al meer dan 30.000 euro aan gerechtskosten heeft betaald.

Schrijnende werking van justitie

De campagnegroep 'Detained in Dubai' zegt dat dit voorval nog maar eens aantoont hoe kwetsbaar buitenlandse toeristen zijn voor arrestaties in het land.



"Het is waanzinnig hoe lang Harron ondertussen al wordt vastgehouden", zegt Radha Stirling, voorzitter van de campagnegroep. "Het laat nog maar eens zien hoe ongeorganiseerd en traag justitie hier werkt."



Stirling heeft contact gehad met de Schot. "Jamie staat onder ontzettend veel druk. Normaal gezien moest hij zondag voor de rechtbank verschijnen, maar ze hadden de datum verschoven zonder hem of zijn advocaat op de hoogte te brengen. Omdat hij niet is komen opdagen, werd hij veroordeeld tot 30 dagen celstraf."



Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de zaak op te volgen. "We hebben met hem contact gehad en volgen zijn arrestatie van juli op. We verlenen ook consulaire bijstand", aldus de woordvoerder.